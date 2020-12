La ampliación del toque de queda el 24 y 31 a las 00.30 horas es para volver a casa y no para encuentros sociales

Las cenas familiares en Nochebuena podrán ser de hasta diez personas, pero se limitan a seis en Nochevieja

BILBAO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ampliación del toque de queda durante las noches de Nochebuena a Navidad y de la Nochevieja a Año Nuevo a las 00.30 horas se ha permitido solo para que los ciudadanos puedan volver a su casa tras las reuniones familiares y en ningún caso para mantener posteriores encuentros sociales, según advierte el decreto del Lehendakari con las nuevas restricciones de cara a las fiestas navideñas. Las cenas familiares el 25 de diciembre podrán ser de hasta diez personas, pero se limitan a seis en Nochevieja.

El texto recoge las medidas que ya dio a conocer ayer la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, tras su aprobación en el comité asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi, LABI, y entrará en vigor a las 00.00 horas del día 24 de diciembre.

El decreto establece que, en las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero, la hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación será a las 00.30 horas, "únicamente para permitir el regreso al domicilio". "En ningún caso se utilizará dicha ampliación horaria para desplazarse a diferentes encuentros sociales", apunta.

También determina que, entre el 23 y el 26, y entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, se levante la limitación para aquellos desplazamientos, de entrada o salida en la Comunidad Autónoma Vasca, en los que las personas se dirijan al lugar de residencia habitual de familiares o personas allegadas. Estos desplazamientos se permiten si se cumplen los límites a la permanencia de grupos de personas que sean eficaces en la Comunidad de destino.

ENCUENTROS FAMILIARES

Asimismo, determina que, entre el 24 y el 25 de diciembre, los encuentros familiares para celebrar las comidas y cenas navideñas no superen el número máximo de diez personas, y se recomienda que no accedan al grupo más de dos unidades convivenciales, que su composición no varíe en las diferentes celebraciones y que, en todo caso, se tenga especial precaución y cuidado con las personas en situación de vulnerabilidad para la covid-19.

Entre el 31 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021, los encuentros familiares para celebrar las comidas y cenas de despedida y entrada del año serán de un máximo de seis personas.

Además, los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020, así como para los días 1, 5 y 6 de enero de 2021, todos los establecimientos comerciales, así como todos los establecimientos y servicios de hostelería y restauración deberán cerrar a las 18.00 horas, a excepción de gasolineras, áreas de servicio y farmacias.

Los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero de 2021, la apertura al público de todos los establecimientos comerciales, así como todos los establecimientos y servicios de hostelería y restauración, no podrá realizarse antes de las 09.00 horas.

Entre el 30 de diciembre de 2020 y el 2 de enero de 2021 se determina para los campings la prohibición de admisión de clientes no alojados efectivamente con anterioridad al 28 de diciembre.

SIN COTILLONES

El 31 de diciembre de 2020, y el 1, 5 y 6 de enero de 2021 queda prohibida la celebración de cotillones o cualquier banquete o celebración en hoteles, casas rurales, campings o cualquier otro tipo de establecimientos, tanto en sus espacios comunes, como en habitaciones, bungalows o apartamentos.

En los establecimientos con servicio de restauración, a partir de las 20.00 horas del 31 de diciembre y del 5 de enero, únicamente podrán servirse cenas a las personas que se encuentren alojadas y debidamente registradas. Los comedores quedarán desalojados antes de las 23.30 horas.

Tanto en comidas como en cenas, en ningún caso, se podrá superar el número de seis personas por mesa, y se debe respetar el resto de medidas preventivas en cuanto a aforo, distancia y uso de mascarillas.