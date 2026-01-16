Amurrio (Álava) repintará las marcas viales e instalará reductores de velocidad para mejorar la seguridad vial

VITORIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Amurrio (Álava) repintará las marcas viales e instalará reductores de velocidad en tramos considerados sensibles por la ciudadanía, dos actuaciones destinadas a mejorar la seguridad vial tras las demandas trasladadas por la ciudadanía.

En el caso de los reductores de velocidad, tras analizar distintas alternativas, el Ayuntamiento ha optado por la instalación de elementos que han demostrado ser eficaces en otros municipios para reducir la velocidad de los vehículos y aumentar la seguridad en puntos críticos, como pasos peatonales sobreelevados o lomos de asno, ha señalado el consistorio en un comunicado.

"Durante las asambleas, los barrios insistieron en la necesidad de adoptar medidas efectivas para calmar el tráfico, ante situaciones reiteradas de circulación a velocidades inadecuadas en zonas urbanas", ha asegurado.

Por su parte, las actuaciones de repintado de marcas de aparcamiento y señalización peatonal se llevarán a cabo en viales en los que se han realizado recientemente obras de mantenimiento o donde los servicios técnicos municipales y la Policía Municipal de Amurrio han detectado un deterioro significativo de la señalización existente.