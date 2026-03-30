Amvisa invertirá más de 1,2 millones de euros en una nueva fase del plan de mejora de sumideros de Vitoria - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sociedad municipal Amvisa ha adjudicado este lunes una nueva fase de su plan de actuaciones para la mejora de los sumideros y la red de drenaje urbano de Vitoria-Gasteiz, con una inversión algo superior a los 1,2 millones de euros (sin IVA).

Los trabajos se centrarán principalmente en la instalación de nuevos sumideros de alta capacidad y en la optimización de la recogida de aguas pluviales. La empresa Nypsa será la encargada de realizar estas labores con un plazo de ejecución de 12 meses, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las actuaciones previstas en esta segunda fase del plan de mejora de la red de drenaje comprenden la calle Zaramaga, donde se acometerá la actuación más importante de todo el proyecto, con la construcción de un nuevo colector de 306 metros y la renovación de sumideros a la altura del centro comercial El Boulevard.

En Alto de Armentia se hará una mejora del sistema separando aguas pluviales y fecales mediante un nuevo colector de aproximadamente 410 metros. En el barrio de Abetxuko se instalarán nuevos ramales, sumideros y canaletas en varios puntos del barrio como la plaza Kañabenta, las calles Iturrizabala y Txarrakea, y la zona del Paseo del Mirador.

En Portal de Castilla se instalarán un nuevo colector y elementos de drenaje de alta capacidad bajo el puente del ferrocarril, así como dos nuevos sumideros en la rotonda. En las calles Sansomendi y Voluntaria Entrega se llevará a cabo la colocación de canaletas, así como de ejecución de varias tramos de colector junto a zonas de aparcamiento.

Por su parte, en la calle Luis Olariaga se instalarán nuevos sumideros en el interior de la mediana norte, junto al cruce con la calle La Baranda. En el caso de Portal de Arriaga, se llevará a cabo la ejecución de un nuevo colector en el interior de la glorieta de la calle Portal de Arriaga y Portal del Zadorra, junto al puente de Abetxuko, y colocación de nuevos sumideros de alta capacidad.

En la Rotonda de Esmaltaciones se instalarán canaletas en el paso de peatones norte de la glorieta. En Batán y Zapardiel se instalarán dos compuertas para evitar la entrada de aguas pluviales al sistema de saneamiento y favorecer su derivación natural hacia los cauces fluviales.

MEJORA DE DRENAJE

El presidente de Amvisa, Pascual Borja, ha explicado que estos trabajos "se centrarán en la mejora de la red de drenaje en una decena de puntos conflictivos". En algunos de los trabajos instalarán nuevos colectores para facilitar la recogida de aguas de pluviales y también nuevos sumideros y canaletas de alta capacidad.

El objetivo de los trabajos es mejorar la capacidad de evacuación del agua para reducir la aparición de grandes balsas y evitar inundaciones en episodios de lluvias intensas.