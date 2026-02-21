De Andrés advierte a PNV que "la centralidad se pierde cuando vas de la mano de Otegi para que no digan que eres facha"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, con cargos populares en la convención de Vitoria-Gasteiz - PP VASCO

VITORIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha advertido al PNV que "la centralidad se pierde cuando te crees que tienes que ir de la mano de Otegi a todas partes para que no digan que eres un facha" y ha afirmado que, en la actualidad, los jeltzales están sirviendo "de coartada a la izquierda más radical de Europa".

En la clausura de la convención de cargos públicos del PP de Álava celebrada este sábado en Vitoria-Gasteiz, Javier de Andrés ha dicho no entender con el PNV puede estar a favor de la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

De Andrés se ha preguntado "en qué terminos está el Gobierno vasco y el PNV a favor de esa regularización en la que no se pide un certificado de penales" y ha asegurado que "hay argelinos que están en la cárcel que han iniciado el proceso de regularización".

"¿Está a favor de eso el PNV? ¿Ese partido que está a favor de la regularización sin que se pidan antecedentes penales es el que nos va a pedir a nosotros que vayamos a la centralidad?", ha interpelado a los jeltzales.

De Andrés ha asegurado que el PP va a estar en la centralidad, pero "en la nuestra, en la que si alguien se regulariza será como consecuencia de haya hecho lo necesario para vivir y convivir entre nosotros y no porque esté aquí y haya llegado de no sé qué manera agarrándose a una RGI o fórmulas semejantes". "Será porque contribuye y participa y colabora y será porque es una decisión del conjunto de los españoles porque así lo queremos, no porque se nos recete de esta manera sin exigir nada absolutamente a cambio", ha añadido.

También se preguntado "qué hace el PNV apoyando una regularización que no se sabe cuántos cientos de miles de personas va a representar". "¿Por qué quiere el PNV una regularización masiva como la que propone la izquierda y se mete con ellos en esa fórmula viendo como tiene los servicios sociales en el País Vasco?", ha insistido.

De Andrés ha emplazado a no seguir el ejemplo del PNV porque "la centralidad se pierde cuando te crees que tienes que ir de la mano de Otegi a todas partes para que no digan que eres un facha, y eso es lo que está representando ahora mismo el PNV, una fórmula que, al final, sirve de coartada a la izquierda más radical de Europa".

Por ello, ha señalado la necesidad de trabajar con "especial ahinco en Euskadi, que necesita centralidad y la única centralidad que representa al conjunto de Europa, ese modelo social que el Partido Popular abandera en el conjunto de España y de Europa, es el PP del País Vasco". "No nos tenemos que dejar engañar, ni por la diestra, ni por la siniestra y si hay que tomar un ejemplo de lo que no hay que hacer, no tenemos más que mirar al PNV, ver donde está arribando y ver que se siente más cómodo con Otegi que con el principal partido de Europa".

PROYECTO DEL PP, LA CENTRALIDAD

En cuanto a la posición del PP en el entorno político, Javier de Andrés ha señalado que tienen "un partido a nuestra derecha y 157 partidos a la izquierda" y ha advertido que los populares "tenemos que ser nosotros mismos, tener personalidad y las cosas claras", para que no les ocurra como al PNV, que "creíamos que tenía otras ideas y ahora está para aguantarle la chistera a Pedro Sánchez y saque de allí los conejos esos que dicen ellos que sacan a diario".

Tras defender que el proyecto del PP es "la centralidad", ha insistido en que no tienen que mirar "ni izquierda ni derecha porque nos van a confundir". "Y si alguno todavía sigue creyendo que mirando al PNV podemos entender que es la centralidad, se equivoca absolutamente porque el PNV es la coartada de la izquierda", ha manifestado, para recordar que los jeltzales "han votado a favor del Burka, con toda la izquierda y contra la ley para endurecer la multirreincidencia".

Tras criticar que, "en materia de cualquier cosa, la izquierda siempre lo resuelve con una prohibición, con una regulación y con una oportunidad más para limitar la libertad de la gente", Javier de Andrés ha dicho que "hacen falta soluciones, no prohibiciones".

SEGURIDAD

En materia de seguridad, ha criticado la "mala gestión" de "los que gobiernan, me da igual el PNV que el PSE, porque son lo mismo" aunque se presenten "con dos carteles distintos" y lamentado que no son capaces de demostrar que bajo su responsabilidad "las cosas han mejorado" porque "lo que ocurre es que ahora hay más inseguridad que antes, los datos son verdaderamente preocupantes y la realidad es que están creciendo la delincuencia de una manera muy notable".

Por otro lado, ha responsabilizado de la problemática de la vivienda a las políticas de PNV y PSE, que "20 años después se han dado cuenta de que la Ley de Vivienda y Suelo de 2026 lo que ha hecho ha sido encarecer la vivienda, hacer que los constructores se vayan a construir fuera de aquí y hacer imposible que los jóvenes puedan acceder a una vivienda".

Javier de Andrés ha reclamado que haya "oportunidades para que la clase media tenga su vivienda en propiedad, porque la propiedad es lo que te da una posición y una oportunidad de futuro". "Los vascos queremos ser propietarios, pero el gobierno no quiere, lo que quiere es que sean inquilinos y que sean inquilinos, además, de la administración pública, del Estado, del poder, que sea el poder el que te suministra también la vivienda", ha denunciado, para advertir que "esa es la lógica de la izquierda en la que el PNV ha entrado absolutamente".

Tras afirmar que lo que está haciendo el Gobierno vasco en materia de vivienda es "propaganda para compensar su falta de habilidad", el líder del PP vasco ha dicho que los populares tiene soluciones, "pero completamente distintas a las que defiende la izquierda y el PNV, que muchas veces está sirviendo de coartada a la izquierda".

El PNV, ha censurado, siempre está "buscando el punto medio", pero "la centralidad no es estar pegado a EH Bildu, a Sumar, al PSOE y a Podemos". "No puedes pensar que por mantenerte pegado a Bildu y a Yolanda Díaz, estás en la centralidad", ha insistido, para afirmar que es "entrar en la lógica absoluta de la mentalidad de la izquierda, que es perversa lleva a la pobreza y al empobrecimiento, que es lo que está pasando en el País Vasco".

"¿Qué mayor empobrecimiento hay que la gente no pueda disponer de una vivienda, que no pueda directamente acceder a tener una vivienda y se tenga que marchar?", se ha preguntado, para asegurar que "la política de propaganda" de PNV y PSE "está llevando a Euskadi a un declive que se tiene y se puede revertir haciendo lo que hacíamos cuando las cosas se hacían bien".

Además, ante la apuesta de la izquierda de regular el mercado de la vivienda, Javier de Andrés ha asegurado que "no hay nada más regulado que la vivienda".

OPOSICIÓN REAL

Por su parte, el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, que ha inaugurado la convención, ha defendido que su partido es "la oposición real de hoy en las instituciones alavesas" y ha pedido "confianza" en "la labor" que desempeñan en ellas. "Nos lo tenemos que creer nosotros mismos", ha apelado.

El exsenador ha subrayado los "dos ejes" en los que tienen que apoyarse los populares de cara a las próximas elecciones en 2027: "España y libertad". En ese sentido, ha dicho que son "el partido que defiende la Constitución y la libertad en España, y somos además, de verdad, más necesarios que nunca".

Además, considera que el PNV y el PSOE tienen "un modelo agotado" y que su "proyecto ha fracasado", porque "porque está en la calle que hay un deterioro progresivo de todos los servicios públicos". "Ellos han puesto su ideología, un proyecto ideológico identitario por encima de la gestión, y eso nos conduce a la decadencia, en Vitoria, en Álava y en Euskadi", ha asegurado.