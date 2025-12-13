De Andrés dice a Esteban que no le mira porque no espera nada de él y que el PNV está "equiparado moralmente al PSOE"

Archivo - Javier de Andrés - IÑAKI BERASALUCE - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha respondido a Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV, que "no se haga alardes, que no le miramos, que no esperamos nada de él" porque su partido "es una franquicia del PSOE" y ambos están "equiparados moralmente".

De Andrés ha intervenido en la celebración de la comida navideña del PP de Álava, que ha tenido lugar este sábado en el Hotel Ciudad de Vitoria de la capital alavesa, donde ha dicho ver la "hipocresía" tanto en el PSOE como en el PNV.

Javier de Andrés se ha referido a las razones del PNV para no apoyarles a lo largo de los últimos años, en su momento "por dignidad democrática, luego porque en la ecuación estaba Vox...", y, tras recordar que en Pamplona "el PNV le dio el poder a EH Bildu, y no estaba Vox", ha insistido en que "todas las excusas del Partido Nacionalista Vasco son absolutamente falsas e hipócritas".

"Y lo que está haciendo ahora, precisamente siguiendo apoyando al Partido Socialista y a Sánchez, es decir que su umbral ético es el mismo del Partido Socialista, se han equiparado moralmente", ha criticado el dirigente del PP vasco.

Además, ha respondido a Aitor Esteban --que este sábado ha afirmado que el PP debe "preguntarse por qué no consigue sumar una mayoría" y le ha advertido: "a nosotros que no nos miren"-- que sabe "perfectamente que no contamos con su apoyo".

NADA DE ÉL

"Le decimos a Esteban que no se haga alardes, que no le miramos, que no esperamos nada de él, que sabemos que está entregado a Sánchez, mucho más que muchos del Partido Socialista que tienen muchas fisuras con Sánchez".

"El Partido Nacionalista Vasco está entregado y no le miramos", ha insistido, para concluir expresando que "la sociedad vasca tiene que saber que no le miramos ni esperamos nada porque sabemos que es una franquicia del Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, eso es lo que es el Partido Nacionalista Vasco".