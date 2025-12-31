De Andrés (PP) critica a Pradales por no incluir en su mensaje la vivienda, la delincuencia y la pérdida adquisitiva

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés - PP

BILBAO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha criticado al Lehendakari, Imanol Pradales, por no incluir en su mensaje de fin de año asuntos como el precio de la vivienda, el aumento de la delincuencia y la pérdida de poder adquisitivo de los vascos.

Tras escuchar las palabras del Lehendakari, De Andrés le ha reprochado haber olvidado en su discurso "tres de los principales problemas de los vascos".

En primer lugar, ha destacado "el coste de la vivienda", a su juicio "consecuencia de la excesiva regulación que estrangula el mercado". También ha censurado a Imanol Pradales no aludir al "crecimiento de la delincuencia" en la que, a su juicio, también tiene "una responsabilidad por la laxitud y falta de rigor con las que el Gobierno Vasco afronta este creciente problema".

Por último, ha lamentado que haya obviado en sus palabras de fin de año "la pérdida de capacidad adquisitiva de los vascos, que contrasta con el crecimiento del gasto público", en el que "parece que no hay límite para seguir gastando dinero".

"Tres problemas de los ciudadanos vascos: vivienda, delincuencia y la capacidad adquisitiva cada vez menor en un lugar en el que el gasto público crece sin parar", ha concluido.