De Andrés (PP) pide "más seguridad" en Euskadi y leyes "que manden a su casa a aquellos que han venido a delinquir"

El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, en la clausura de la jornada 'Política joven a debate', organizada por Nuevas Generaciones de Bizkaia y la Fundación Popular de Estudios Vascos - PP VASCO

Critica que el presupuesto "crece más que los salarios" y pregunta "qué sentido" tiene aumentar un 4,1% con la producción industrial en descenso

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha reclamado más "seguridad" en el País Vasco y "dotar de más medios a su Policía", a la vez que ha reclamado "que manden a su casa a aquellos que han venido a delinquir". Además, ha criticado que los sucesivos presupuestos vascos "crecen más que los salarios" y se ha preguntado "qué sentido tiene subir un 4,1% las cuentas de 2026 cuando el índice de producción industrial en Euskadi ha bajado".

Durante la clausura de la jornada 'Política joven a debate', organizada por Nuevas Generaciones de Bizkaia y la Fundación Popular de Estudios Vascos, De Andrés se ha referido a varios aspectos de la actual situación en Euskadi.

En materia de seguridad, ha asegurado que el País Vasco "va a peor, indudablemente a peor", porque "de toda la política que se está haciendo el resultado es negativo". "Cada vez hay más delincuencia, cada vez hay más agresiones sexuales, más robos, más robos con violencia. Cada vez la cosa está peor. Y hay algunos que no quieren encararlo. Directamente lo ocultan, dicen que son percepciones o no quieren afrontarlo", ha censurado.

En este punto, se ha referido al último informe estadístico de la Ertzaintza en el que, por vez primera, se indica el lugar de origen de los arrestados e investigados. Según De Andrés son datos "importantes", como lo es "saber el sexo de las personas que delinquen" porque si en materia de violencia doméstica "se ignorara quiénes son los causantes de las agresiones, casi en su totalidad hombres", no se podría afrontar "ese problema".

"Eso lo sabe perfectamente la izquierda y lo dice y lo remarca. Que son los hombres, hasta unos puntos que nos coloca a todos los hombres en una situación de agresores de todo tipo", ha apuntado.

Ha lamentado que, sin embargo, la izquierda no haga lo mismo con "otro tipo de violencias" bajo el argumento de que "igual se estigmatiza. "¿Qué pasa con los hombres? Los quieren estigmatizar, porque la izquierda quiere estigmatizar a los hombres en muchas ocasiones. Otras cosas no, porque igual se estigmatiza. Hombre, yo creo que hay que saber quién es el causante de la violencia", ha argumentado.

En su opinión, no se puede obviar si una banda que opera en determinado lugar es albanokosovar o que, en determinadas áreas geográficas "los causantes de la mayor parte de los delitos, como por ejemplo que el 77% de los robos con violencia, son causados por extranjeros".

"Seguimos haciendo charlas sobre la nueva masculinidad, pero no afrontamos el problema de las cuestiones que están causando el incremento de la violencia", ha lamentado.

Javier De Andrés ha insistido en que Euskadi necesita seguridad y dotar a la Policía de "medios". "Tenemos que aprobar las leyes que impidan que se delinca un día tras otro sin que te pase nada. Hay que tener unas leyes que manden a su casa, fuera de España, a aquellos que han venido a delinquir", ha afirmado.

Si embargo, ha asegurado que "el PNV, el PSOE y Bildu, con ese proyecto que lidera la izquierda radical" pretenden que "eso no se tenga en cuenta". "Nosotros hemos presentado leyes en contra de la reincidencia constante, hemos presentado leyes también en contra de los Okupas. Hemos presentado aprobadas ya que están pendientes del Congreso porque hay esa gente que nos gobierna, que no quiere ese modelo", ha enumerado.

Por ello, ha insistido en que el PP es "el proyecto alternativo" que "no tiene que hacer lo que hace el PNV, asimilarse a la izquierda para no perder el poder". "Nosotros tenemos que ser la alternativa", ha defendido.

VIVIENDA

Javier De Andrés se ha referido también a la situación de la vivienda para criticar que la política del Gobierno "desincentiva la construcción y el alquiler, complica la vida a aquellos que tendrían la posibilidad de generar actividad" y además "no va a resolver el problema".

Además, ha arremetido contra la situación de la educación en Euskadi, en la actualidad "a la cola y a peor" por la existencia de "un proyecto ideológico" y, como consecuencia "no hay modelo educativo. "Aquí lo que se busca no es mérito, se busca lealtad a un proyecto ideológico", ha dicho.

En materia de empleo, ha lamentado también que se valoren "los elementos ideológicos e los identitarios, no la cualificación" y pretende "hacer tabla rasa a efectos salariales y que no se reconozca el mérito". Además, ha criticado que en el País Vasco se está "perdiendo el pulso del reconocimiento del mundo empresarial", al que "se estigmatiza porque tiene ánimo de lucro".

PAÍS VASCO

El presidente de los populares vascos ha asegurado que "lo que está sucediendo en Euskadi es que "quien ideológicamente lidera todas esas ideas del socialismo es EH Bildu" y a él "se han sumado el PNV y el PSOE". "Hay un proyecto ideológico de izquierdas y hay otro proyecto ideológico que es el que defendemos nosotros. Solamente hay dos proyectos el de Bildu y el del PP", ha reiterado.

A su juicio, PSE y la formación jeltzale "acaban haciendo lo que la formación soberanista va anticipando" porque "están aterrorizados particularmente el PNV".

"Nosotros defendemos otra cosa, nosotros defendemos hacer las cosas con menos impuestos buscando la eficiencia, que la gente tenga que pagar menos·, ha dicho.

PRESUPUESTOS

Además, ha apuntado que en Euskadi, "desde hace ya muchos años", que los presupuestos de las instituciones públicas "crecen más que los salarios y la capacidad adquisitiva de las personas".

De Andrés se ha preguntado "qué sentido que este año suba un 4,1 por ciento cuando nadie le van a subir el 4,1 por ciento? ¿Qué sentido tiene subir un 4,1 por ciento en el presupuesto de este año 2026 cuando el índice de producción industrial en el País Vasco ha bajado?", en alusión al proyecto de presupuestos que el Gobierno vasco va a comenzar a negociar con los grupos parlamentarios.

"Si baja la productividad y se incrementan los presupuestos, lo que sucede es que todo eso lo está pagando el trabajador a costa de descenderse la capacidad adquisitiva, eso es lo que ocurre y eso a donde nos lleva es al empobrecimiento de la sociedad", ha precisado.