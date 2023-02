Andueza afirma que el centro de refugiados de Vitoria sigue adelante y que la coalición PNV-PSE tiene "salud de hierro"

Asegura que PSE no se planteará "absolutamente nada" de pactos de Gobierno con EH Bildu hasta que haga su "recorrido en cuestiones éticas"



BILBAO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que el centro internacional de refugiados de Vitoria-Gasteiz "sigue adelante" y ha afirmado que, pese a las discrepancias que ha habido al respecto con el PNV, la coalición de Gobierno tiene "una salud de hierro".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Andueza ha dicho que la implantación del centro proyectado en la antigua residencia Arana de la capital alavesa es "competencia del Gobierno de España y la va a ejercer".

"Nos hacen falta infraestructuras que den una buena acogida de refugiados, porque ha habido gente que ha querido retorcer determinados argumentos e incluso tergiversar el verdadero objeto de este centro, que es dar una correcta acogida y una oportunidad para que esas personas puedan tener un proyecto de vida en Euskadi, y un trato individualizado y correcto", ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que la sociedad vasca es "acogedora, solidaria y hay que demostrarlo". "Y para nada se demuestra cuando, de manera bastante perniciosa, se emiten determinados juicios que no se corresponden con la realidad", ha manifestado.

El líder de los socialistas vascos ha recordado que esta no es una iniciativa del Gobierno de España, sino de la Unión Europea, "que va a financiar la puesta en marcha de ese centro, que va a dar un trato individualizado a cada uno de los refugiados y que da muy buena muestra del desarrollo social de este país".

"Creo que, además de ser muy necesario, es muy conveniente que nuestra sociedad tenga sus infraestructuras correctamente listas y preparadas para que, cuando se produce un hecho tan terrible como la guerra de Ucrania, tengamos la capacidad de poder acoger de manera correcta a los refugiados", ha manifestado.

Tras rechazar que sea un macrocentro, ha reprochado que se haya hablado de la posibilidad de "guetización" porque supone "estigmatizar a la población refugiada". "Me parece muy poco ejemplarizante por parte de un responsable institucional hablar en esos términos", ha manifestado.

Por ello, ha preguntado: "¿es mucho mejor un modelo de acogida en el que se utiliza un pabellón en Irún para acoger a la población migrante o a la población refugiada?, ¿ese es el modelo que vamos a ofrecer a la gente que está huyendo de la guerra o es mucho mejor un centro en el que se pueda dar una prestación a toda esa gente, una formación, se les pueda enseñar el idioma, se les pueda dar una formación profesional de manera individualizada y puedan vivir en unas condiciones dignas?".

DIÁLOGO Y COOPERACIÓN

En su opinión, entre el recurso de Irun y el proyectado en la antigua residencia Arana "no hay color". "Nuestro modelo es el que está aplicando el Gobierno de España y no cabe otra posibilidad que esa. Y, cuando se quiera, hablamos del modelo vasco de acogida que, de momento, no existe por mucho que se diga. Cuando se quiera, debatimos sobre eso y, desde la colaboración y el diálogo institucional, podremos desarrollar ese modelo y hablar en qué términos se tiene que aplicar", ha indicado.

Eneko Andueza ha instado a "poner todos un punto de racionalidad a esta cuestión" y a ser "muy serios" para no utilizar este tema "de manera electoralista". "Hay que saber distinguir cuando uno es consejero o consejera y cuando uno es candidato o candidata a una Alcaldía, ser responsables y no alimentar discursos que están más cerca de posiciones políticas que yo, como socialista, no comparto", ha dicho en alusión a Beatriz Artolazabal, que hasta ahora ha sido consejera del Gobierno Vasco y ha abandonado su cargo para postularse a alcaldesa de Vitoria-Gasteiz.

Preguntado por si esto se ha hablado entre los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE, Andueza ha replicado que se ha tratado en las instituciones, "que es donde se debe de hablar". "Ahí tiene que haber un acuerdo y un diálogo entre instituciones; un diálogo que se ha producido en diferentes momentos a lo largo de los últimos tiempos, al contrario de lo que afirmó la ya exconsejera y, ahora sí, candidata a la alcaldía Beatriz Artolazabal", ha insistido.

Según ha aseverado, han sido varias las reuniones en las que se ha hablado del centro de refugiados con el ministro José Luis Escrivá.

"El propio ministro dio traslado de esta cuestión al lehendakari", ha apostillado.

RELACIÓN PSE-PNV

El secretario general del PSE-EE ha asegurado que, pese a este polémica, "sigue existiendo una buena relación" con PNV. "Nosotros tenemos una ventaja respecto a los demás y es que tenemos una hoja de ruta muy clara y un programa de Gobierno basado, en un porcentaje muy alto, en las propuestas que los socialistas presentamos en las últimas elecciones autonómicas", ha enfatizado.

Esto, según ha apuntado, les hace sentir "muy cómodos y marcar el ritmo en muchas de las políticas que aplica el Gobierno vasco". "La relación es buena, lo que no quiere decir que, cuando discrepemos, lo hagamos públicamente porque democráticamente es muy sano. Somos partidos de tradiciones políticas muy diferentes", ha remarcado.

Por ello, ha afirmado que la salud de la coalición es "sólida y fuerte". "Tiene una salud de hierro. No entiendo por qué una discrepancia pública tiene que verse como algo que penalice a la relación entre los dos partidos que gobernamos", ha lamentado.

PACTO DE IZQUIERDAS

Sobre la posibilidad de que en Euskadi pueda haber pactos de izquierdas tras las elecciones de mayo, con EH Bildu o Podemos, el líder del PSE-EE ha destacado que su partido "siempre contribuirá a la convivencia y estabilidad".

"Si no vemos las condiciones para que eso se siga dando, no vamos a acordar absolutamente nada y la izquierda abertzale sabe que todavía tiene un recorrido que hacer en cuestiones éticas y, hasta que no lo haga, el Partido Socialista no va a plantearse absolutamente nada. En sus manos está", ha explicado.

Eneko Andueza ha dicho que, si ha habido acuerdos que afectaban "de manera evidente" a Euskadi y que "han tenido un profundo calado", han sido los rubricados entre el PNV y EH Bildu, o en su caso Batasuna, en referencia al Pacto de Lizarra o a la aprobación del Plan Ibarretxe.

"Nosotros nunca hemos estado en esa aventura y habrá que preguntar a otros si están dispuestos a emprender caminos que emprendieron el pasado o prefieren seguir en la estabilidad, en la convivencia, en el progreso de la modernización de este país de la mano de los socialistas", ha añadido.

En cualquier caso, ha dicho que el PSE se presentará a elecciones con su programa y, en base a él y al que presenten el resto de las fuerzas políticas y de los resultados, se sentarán a dialogar "para ver finalmente qué acuerdos dan la mayoría y permiten salir avanzando en esos términos".

En cuanto a los reproches de EH Bildu a los socialistas, al considerar que están "diluidos en el PNV", ha considerado que quizá "los que estén diluidos en la política vasca sean ellos". "Yo, jueves tras jueves veo los órdenes del día del Parlamento, el número iniciativas que señalan para ser debatidas en esos plenos y, desde luego, puedo decir que su bagaje es bastante escaso", ha precisado.

Mientras, ha subrayado que el PSE-EE "está haciendo las cosas bien, aplicando políticas sociales que se están notando en los bolsillos y en el día a día de la ciudadanía vasca". "Nosotros no nos vamos a bajar de ese rail. Para nosotros es muy importante que este país avance y en esa responsabilidad vamos a estar siempre. Nosotros, cuando gobernamos, no lo hacemos para estar cómodos ni para echar cuentas de qué rédito electoral le vamos a sacar", ha aclarado.

Por ello, ha puesto en valor que su partido "está trabajando intensamente y se está dejando la piel por este país". "En esa responsabilidad de gobierno vamos a estar", ha concluido.