Andueza defiende que es el PSOE el que puede "llevar la voz del campo a las instituciones", desde ayuntamientos a la UE

BILBAO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido este sábado en Oyón que son los socialistas los que pueden "llevar la voz del campo a todas las instituciones, a los ayuntamientos, a las diputaciones, al Gobierno Vasco, al Gobierno de España y a la Unión Europea". Además, ha afirmado que el PSE-EE no pasa "de largo" por el campo para "dar una vuelta" y ha reivindicado el mundo rural como "un espacio de derecho, lleno de oportunidades".

Eneko Andueza, que ha participado en la localidad alavesa de Oyón junto a la secretaria de Medio Rural, Agricultura, Pesca y Ganadería, Paula Somalo, en la apertura de la jornada 'El futuro de Euskadi se cultiva en nuestros pueblos', ha afirmado que en el municipio alavés "la economía se mueve con fuerza, incluso, cuando un sector tan estratégico como el del vino sufre en el mercado interior y lo hace, sobre todo, con las exportaciones".

Además, ha recordado que, "a la competencia de otras zonas, de otras denominaciones, de otros países", se suma ahora la política de aranceles.

Por este motivo, considera que hay que "estar atentos" para crear "las condiciones que favorezcan un producto que acumule más valor, para impulsar iniciativas que permitan ampliar los canales de comercialización y para apoyar la innovación".

También ha apuntado que Oyón es el municipio de Rioja Alavesa "que reúne a un mayor número de empresas, también vinculadas a otros sectores", y es uno de los cuatro, junto a Laguardia, Labastida y Elciego, "en los que se concentra la mayor parte de la población de esta zona". "Estamos ya situados", ha apuntado.

Eneko Andueza ha querido "dejar claro" que él no es "de los que vienen una vez al año al campo para dar una vuelta y comprobar que todo sigue bien". "No somos como los americanos de 'Bienvenido Míster Marshall', que pasaban por el pueblo a toda velocidad, sin detenerse un momento. Será por mis orígenes, que sabéis que están muy vinculados al mundo rural, será porque soy socialista, pero así lo vivo yo, con mucha cercanía", ha explicado.

El líder del PSE-EE ha asegurado que los socialistas tienen "muy presente la realidad del mundo rural", del primer sector, porque saben que "tiene una importancia vital, clave en la cohesión territorial, clave en la alimentación y en la salud". "Sabemos que es un espacio lleno de oportunidades y que requiere de nuestra atención", ha añadido.

Además, ha destacado que "lo más importante" es que el mundo rural "debe ser un espacio de derechos". "Derecho, por ejemplo, a vivir en los pueblos, a que nuestra juventud no tenga que emigrar. Derecho a que mujeres y hombres compartan este espacio en igualdad. Derecho a acoger con seguridad a las personas que llegan también a los pueblos, no solo a las ciudades, en busca de un futuro mejor. Derecho al bienestar, derecho a la vivienda, derecho a servicios públicos de calidad", ha enumerado.

Según ha defendido, "ese es el papel del Partido Socialista", que no "pasa de largo" porque le importa "su campo, tanto como su industria, educación o sanidad".

"Este es un sector fundamental para comprender cómo se ha forjado la Euskadi que disfrutamos, que es un ejemplo de sociedad del bienestar, avanzada, plural y diversa", ha precisado.

Anzueza ha asegurado que "la prueba" de que el campo vasco, "sus gentes y sus pueblos, el sector primario en general", importa "tanto" al PSE-EE es que "siempre es una parte importante" de sus propuestas y sus programas, en los que "figura como un capítulo importante".

Ha recordado, en este sentido, que en las últimas elecciones, los socialistas vascos defendieron "hacer cumplir la Ley de Cadena Alimentaria, fomentar la Formación Profesional Agraria, actuar ante las variaciones y aumentos de precios o de potenciar los cultivos que reduzcan la dependencia exterior". "Hemos trasladado todas esas propuestas a los acuerdos de Gobierno. No eran promesas, eran compromisos. Son compromisos", ha manifestado.

"LLEVAR LA VOZ DEL CAMPO A LAS INSTITUCIONES"

Eneko Andueza ha afirmado, por ello, que son los socialistas los que pueden "llevar la voz del campo a todas las instituciones, a los ayuntamientos, a las diputaciones, al Gobierno Vasco, al Gobierno de España y a la Unión Europea".

Eneko Andueza ha afirmado que el PSE-EE trabaja "continuamente" para materializar sus compromisos "desde todas las instituciones" en las que tiene "responsabilidades".

"Los socialistas cumplimos la palabra dada. Por ello estamos comprometidos con la mejora de la calidad de vida en muchos ámbitos del campo. En un sector tan importante para Euskadi somos la herramienta más efectiva para garantizar una salud y educación de calidad, facilitar el acceso a la vivienda e impulsar mejores cuidados, servicios sociales y transporte", ha indicado.

Además, ha advertido, no obstante, que la situación requiere de "atención especial" y ha citado datos del Instituto Vasco de Estadística de 2023 que indican que Euskadi ha perdido un tercio de las explotaciones agrarias respecto a 2016. "La realidad hace que este dato no sea tan alarmista, porque la superficie explotada apenas ha caído un 2% y la reducción del número de explotaciones responde a su concentración", ha añadido.

Sin embargo, se ha referido a otro dato que "es mucho más preocupante: la elevada edad media de las personas que trabajan en este sector". Ha recordado que el PSE-EE situó "hace mucho tiempo" el problema del relevo generacional como "uno de los principales retos para el mundo rural".

En este sentido, ha defendido que "es fundamental hacer atractivo el trabajo y la vida en nuestros pueblos para asegurar su supervivencia". "De lo contrario, ¿qué joven va a querer trasladarse a uno de nuestros núcleos rurales para, por ejemplo, hacerse cargo de una explotación agrícola, o ganadera, o forestal, por poner algún ejemplo?", se ha preguntado.

Andueza ha reconocido que son "trabajos duros, pero a los que las nuevas tecnologías pueden hacer atractivos y, sobre todo, rentables", por lo que ha asegurado que los esfuerzas "debe ir en esa dirección", con el objetivo de "crear las condiciones necesarias para que cualquier persona entienda que vivir y trabajar en el campo merece la pena".

El líder de los socialistas vascos ha aludido también al "papel de la mujer" en el campo y en los pueblos, y al "incremento de su peso, decisivo para asegurar la continuidad y el buen estado del agro vasco".

Se trata, según ha manifestado, de una incorporación "que no está siendo fácil". "Si ya es complicado ser mujer y trabajar en una ciudad, hacerlo en el campo multiplica sus problemas, con la corresponsabilidad como uno de los mayores desafíos", ha afirmado.

Según Eneko Andueza, que este colectivo reclama "políticas que faciliten la profesionalización, el apoyo a los cuidados y la mejora en las condiciones de vida en el medio rural". "El camino parece claro. Si superamos estos retos, si tenemos éxito en la aplicación de nuestras políticas, puedo aseguraros que el campo vasco y por añadidura Euskadi tendrán un gran futuro", ha concluido.