Andueza pide a Pradales un presupuesto "expansivo" y avanzar en la "colaboración" entre los gobiernos central y vasco

El líder del PSE denuncia la "estrategia de tierra quemada" de un PP "en competencia con la ultraderecha"

VITORIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha trasladado al lehendakari, Imanol Pradales, la necesidad de contar con unos presupuestos "expansivos" que permitan desarrollar la "hoja de ruta progresista" contemplada en el acuerdo de gobierno entre el PNV y el Partido Socialista. A su vez, ha planteado al lehendakari que "hay oportunidades y un camino que recorrer en la colaboración" entre los ejecutivos central y vasco.

Andueza, cuya reunión con el lehendakari se enmarca en la ronda de contactos iniciada por Pradales con los principales partidos vascos con motivo del inicio del curso político, ha lamentado la estrategia de "tierra quemada" que está llevando a cabo el PP con el Partido Socialista y con el PNV.

El dirigente del PSE ha destacado que este modo de actuar por parte del Partido Popular "no es nuevo", y ha rechazado que se trate de responsabilizar "por igual" al PSOE y al PP del "clima político" que generan los 'populares' en el ámbito estatal.

Andueza, que ha lamentado que el PP actúe de esta forma "de la mano o en competencia con la ultraderecha", ha subrayado que frente al Gobierno central de Pedro Sánchez, su "hoja de ruta progresista" y su "proyecto de país", por parte del Partido Popular solo hay "bulos, mentiras, trampas y mucha ansiedad por alcanzar el poder".

Por ese motivo, ha afirmado que no está "muy de acuerdo" con el diagnóstico que, en esta materia, plantea el lehendakari al hablar de "una agenda vasca blindada frente a la política española". "Creo que hay oportunidades y un camino que recorrer en la colaboración entre los dos gobiernos, en beneficio de la sociedad vasca", ha indicado.

NEGOCIACIÓN "AVANZADA"

Respecto a los presupuestos de Euskadi para 2026, Andueza ha planteado al lehendakari la necesidad de elaborar unas cuentas "expansivas" que permitan cumplir con los compromisos adquiridos en el acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE-EE.

El dirigente socialista ha indicado que la negociación presupuestaria entre ambos socios del Ejecutivo está "avanzada", y ha mostrado su esperanza de que su partido salga "satisfecho" de estas conversaciones. "La hoja de ruta de este Gobierno es progresista y esperamos que haya correspondencia con unas cuentas adecuadas", ha explicado.

El líder del PSE también se ha referido al reinicio del proceso para abordar la reforma del Estatuto de Gernika de 1979. Andueza ha asegurado que entiende "el interés" de Pradales por conocer en qué punto se encuentran las conversaciones entre los partidos a este respecto, aunque ha indicado que este asunto debe abordarse "en el ámbito de las formaciones políticas y su representación parlamentaria", puesto que así lo establece el acuerdo de gobierno.

En este sentido, ha considerado que la reforma estatutaria que se lleve a cabo "debe basarse en el trabajo que se realizó hace dos legislaturas" en el Parlamento Vasco.

Andueza, en referencia a los acuerdos en esta materia alcanzados en 2019 por PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, ha afirmado que la ponencia de autogobierno en la que se abordó esta cuestión hace dos legislaturas fue "muy productiva" y alcanzó "un amplio acuerdo sobre cuestiones que para nosotros son nucleares".

(Habrá ampliación)