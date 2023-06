Andueza dice que acordar con EH Bildu habría supuesto "abrir la puerta de Moncloa de par en par a PP y Vox"

Asegura que todavía les distancia que la IA no condene el terrorismo y sea soberanista porque "chocan frontalmente en el modelo de Estado"





BILBAO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado este martes que acordar con EH Bildu tras las elecciones municipales y forales del pasado 28 de mayo habría supuesto "abrir la puerta de Moncloa de par en par a PP y Vox". Además, ha asegurado que todavía les distancia que la izquierda abertzale no condene el terrorismo y sea soberanista, porque "chocan frontalmente en el modelo de Estado"

En una entrevista concedida Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Andueza ha dicho que su partido "tiene voz propia, tiene perfil y, cuando hay cosas que no le gustan, lo dicen con absoluta naturalidad". "Yo me quiero con lo más positivo, que es saber entender cuáles son las necesidades que tiene la ciudadanía, para a través de las políticas, mejorar su vida", ha añadido.

En cuanto a conformación de ayuntamientos, que han acabado liderando PNV o PSE (como en Vitoria) con el apoyo del PP, para que no se hiciera con las alcaldías EH Bildu, ha señalado que él mantuvo un único contacto con el Partido Popular, solicitado por este partido.

Los populares, según ha asegurado, le solicitaron llegar a un acuerdo y él se negó. "Les dije que el PSE-EE no iba a firmar ningún tipo de acuerdo con el PP, sigo siendo fiel a mi palabra y ese acuerdo no ha existido".

Respecto a las palabras del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha asegurado que ha existido una "santa alianza entre PNV-PSE-PP/Vox", el líder del PSE-EE ha dicho que le da la "sensación que algunos les gusta la democracia cuando les viene de cara y, cuando los números no les dan o son otras las mayorías que posibilitan otros gobiernos, no les gusta tanto".

"Lo cierto es que nosotros no podíamos dejar escapar la oportunidad de tener una capital como la de Vitoria, entre otras cosas, porque si lo hubiéramos dejado en manos de EH Bildu, muy probablemente también le hubiéramos comprado el marco a la derecha y a la ultraderecha, y eso habría servido para atacar al PSE-EE y para acusarnos de cosas que no habrían sido", ha añadido.

PACTO CON PNV

Por todo ello, ha explicado que han cerrado "la puerta esa posibilidad" y los socialistas están "muy satisfechos con el acuerdo de gobierno firmado con el PNV".

"Vamos a tener la opción de gobernar a un porcentaje muy superior de ciudadanos que hace que hace 4 años y Vitoria especialmente, que es la capital de administrativa de Euskadi y una plaza muy fuerte. El hecho de que la primera alcaldesa de la historia sea una socialista, Maider Etxebarria, es una buena noticia", ha insistido.

Tras afirmar que gobernarán "desde la más absoluta humildad y responsabilidad y con la mano tendida, espera que "algunos que tanto predican la democracia y que tanto dicen que quieren hacer por la ciudadanía vasca, se dediquen a colaborar con ese gobierno y a atender ese ofrecimiento de mano tendida, de búsqueda de acuerdos con el diferente y esta legislatura sea en la que Vitoria salga de la parálisis y avance con determinaciones hacia el futuro".

Eneko Andueza ha admitido que no han propiciado ningún gobierno municipal de EH Bildu donde había oportunidad para ello. "Estoy convencido de que, en ese caso, no habría habido ningún problema para EH Bildu. Lo que sí me extraña es que, cuando a ellos no les viene de cara, nuestras alianzas con el PNV les parezca muy impuras y, si son con ellos, les parezca absolutamente impecables", ha indicado.

En su opinión, "muy probablemente", si el PSE-EE "hubiera dado alguna alcaldía o hubiera firmado un acuerdo de gobernabilidad con EH, sin duda alguna, se habría abierto la puerta de la Moncloa de par en par al PP y a Vox".

"Nosotros no estamos dispuestos a hacerlo y es una clave que, si no lo entiende EH Bildu, es que probablemente esté entrando en ese juego en el que siempre suelen entrar los extremos, en el que un extremo va contra otro y entre ambos se retroalimentan", ha subrayado.

"PARAR A LA DERECHA Y LA ULTRADERECHA"

Andueza ha dicho que, si su intención es parar "a la derecha y a la ultraderecha en este país", los socialistas no podían firmar "ningún tipo de acuerdo con EH Bildu porque hubiera supuesto un gravísimo error".

"Si EH Bildu verdaderamente quisiera llegar a acuerdos de Gobierno con el Partido Socialista en cualquier sitio, sabía muy bien lo que tenía que hacer. A nosotros, con EH Bildu, no nos separan ni los números ni una estrategia nacional de evitar que el PP llegue a la Moncloa", ha precisado.

Lo que les separa, tal como ha destacado, es "una cuestión ética" y es que llevan "muchísimos años exigiéndoles a la izquierda abertzale que condene el terrorismo", continúan "sin hacerlo". "Siguen sin reconocer su responsabilidad directa como brazo político de la banda terrorismo y sin reconocer el daño que durante un pasado no tan lejano han hecho en Euskadi", ha mantenido.

Según ha añadido, también les diferencia "una cuestión fundamental para gobernar, como el modelo de país". "Nosotros somos un partido de izquierdas, socialista, progresista, y ellos son un partido soberanista. Aunque de vez en cuando saquen la chaqueta de la izquierda del armario, principalmente son soberanistas y su modelo de país transita hacia la soberanía", ha recordado.

En contraposición, ha asegurado que los socialistas no son soberanistas, sino que quieren que, "entre los territorios de este país, exista una convivencia y que, desde la unidad de acción", sean "capaces de ser más fuertes en Europa y en el mundo".

"Y ese es un concepto que choca frontalmente con el concepto que tiene de país EH Bildu con un modelo de Estado que dista mucho del que tenemos los socialistas. Por tanto, todavía nos separan muchísimas cosas, y eso es muy a tener en cuenta, más allá de los números, de las siglas, de las mayorías que se quieran generar", ha concluido.