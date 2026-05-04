Andueza (PSE) lamenta el fallecimiento de Garaikoetxea y muestra su respeto por su "dedicación" a Euskadi

BILBAO 4 May. (EUROPA RPESS) -

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha lamentado el fallecimiento este lunes de Carlos Garaikoetxea, lehendakari en las legislaturas de 1980 y 1984, y ha mostrado su respeto por su "dedicación" a Euskadi.

A través de las redes sociales, Andueza ha asegurado que el fallecimiento del Lehendakari Carlos Garaikoetxea, que ha muerto a los 87 años de edad a causa de un infarto, "apena a todo el Socialismo Vasco".

"Desde la discrepancia política que nos separó en tantas ocasiones, sí quiero transmitir nuestro respeto por su papel institucional y su dedicación a esta tierra", afirma Andueza, para trasladar el pésame del PSE-EE a su familia y allegados y a su familia política de Eusko Alkartasuna.