Andueza (PSE) llama a "luchar en todos los frentes" contra la derecha y ultraderecha "que apoyan a los fondos buitres"

Congreso de la organización juvenil socialista en Bizkaia - PSE-EE

BILBAO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha realizado un llamamiento a las juventudes socialistas a "luchar en todos los frentes" para "combatir" a la derecha y ultraderecha "que apoyan a los fondos buitres y los grandes propietarios", porque "la miseria moral" de PP, Vox y Junts "no tiene límite", y este viernes repitieron otra "traición a lo que piensa una amplia mayoría social" al tumbar en el Congreso los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno.

Andueza, que este sábado ha clausurado el Congreso de la organización juvenil socialista en Bizkaia, también ha rechazado la acusación del PNV y del Lehendakari, Imanol Pradales, de que el Ejecutivo del Estado "regula a salto de mata".

"A los que hablan desde la atalaya de la superioridad moral, algo les tenemos que decir. El PSE-EE siempre se ha tomado las políticas de vivienda con seriedad. Aquí no vale 'sí pero no, 'no pero sí'. Si no fuera por el PNV, no tendríamos herramientas para hacer políticas de vivienda. Nosotros siempre hemos creído en las políticas de vivienda. Los hechos nos avalan, otros no podrán decir lo mismo", ha reprochado.

En este sentido, ha explicado que en Euskadi se está avanzando en materia de vivienda, y su partido optó por "tomar decisiones desde el primer día" en el Gobierno Vasco, pese a "la resistencia" del PNV, "que tiene una forma distinta de entender las políticas de vivienda". Según ha apuntado, están abordando medidas intentando que su socio "entienda que la situación no es sostenible".

En su intervención, el líder del PSE-EE ha recordado que la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, "especialmente para los jóvenes". En este sentido, ha recordado que, a partir del desahucio de Maricarmen, de 87 años, se abrió "la ventana de oportunidad" que se quería "aprovechar para avanzar en una legislación destinada a proteger a toda la sociedad, porque es un problema que afecta a millones de personas".

"Ayer podíamos haber dado un paso muy importante. Si no se dio, fue porque algunos prefieren hacer política para unos pocos y otros la hacen con la calculadora. Porque, para algunos, es más prioritario hacer daño al Gobierno a costa de lo que sea, que pensar en la inmensa mayoría de éste país", ha añadido.

A su juicio, "a pesar de todo", se ha dado "un paso adelante para que a la gente le quede bien claro que existe en España y en Euskadi una derecha que sigue sin entender el derecho a la vivienda, y una mayoría social al otro lado, que quiere que ese derecho no se convierta en papel mojado, que está dispuesta a luchar en el Boletín, en el Congreso, en las acampadas, en la calle, en las urnas y donde haga falta".

Esta mayoría, ha destacado, "está contra los desahucios, contra limitar los precios, contra la especulación y los fondos buitre; quiere protegerse frente a los pisos turísticos, quiere a sus jóvenes viviendo en sus barrios y en sus ciudades". "Esta es nuestra prioridad social", ha asegurado.

A FAVOR DE LA MAYORÍA SOCIAL

El líder del PSE-EE ha animado a JSE-Egaz a "luchar en todos los frentes". "Os animo a combatir a la derecha y a la ultraderecha que apoyan los fondos buitre y a los grandes propietarios", ha señalado.

Eneko Andueza ha recordado que hace más de 10 años aprobaron una Ley de Vivienda "ejemplar en Euskadi" y la Ley estatal de 2023 se ha desarrollado "con éxito" en colaboración con los ayuntamientos vascos. "Hemos llevado adelante la Ley de Medidas Urgentes y vamos a poner en marcha el Fondo Social de Vivienda. Y queríamos acabar la legislatura española con estos dos decretos fundamentales para defender la vivienda como un derecho", ha explicado.

En contra de lo afirmado por el PNV y el Lehendakari, Andueza ha subrayado que "no se ha querido regular a 'salto de mata'" con los dos decretos. "Nosotros siempre hemos creído en las políticas de vivienda. Los hechos nos avalan, otros no podrán decir lo mismo. El escudo social en materia de vivienda no es nuevo", ha apostillado.

El líder socialista ha repasado las cosas a las que dicen "que 'no' la derecha y la ultraderecha" al rechazar los decretos, como "garantizar el acceso a la vivienda, dar estabilidad a las personas que sufren por no saber dónde podrán vivir mañana y dar seguridad a los propietarios que quieren alquilar sus pisos". "Pero PP y Vox, ya dijeron que no antes de leerse los decretos. Ya lo habían hecho en dos ocasiones anteriores con la colaboración inestimable de Junts", ha subrayado.

A su juicio, ayer se repitió otra "traición" a una amplia mayoría social, de la que esostres partidos son "culpables". "Ahora sabemos que a la derecha no le parece bien prohibir los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, que no quiere prorrogar dos años los contratos de alquiler, que no quiere que se renueven automáticamente, que no quiere regular alquileres de temporada y de habitaciones para acabar con el fraude, y a la derecha le parece mal que pongamos freno a la compra de vivienda por fondos buitre", ha indicado.

Ha precisado que PP, Vox y Junts tampoco "quieren ayudas para inquilinos, arrendadores y personas que quieren adquirir su primera vivienda", ni más vivienda pública y asequible.

RESPUESTA EN LAS URNAS

"Espero que no se olvide esto cuando toque acudir a las urnas", ha confiado, para avisar que a la derecha le gusta que Ayuso se compre un ático que vale más de seis millones de euros con el dinero de todos para vivir cerca de su madre". "Y ella dice: 'Nos llevan al comunismo'. La miseria moral de la derecha y la ultraderecha, de PP, Vox y Junts, no tiene límite", ha añadido.

El secretario general del PSE-EE ha resaltado que "hay dos maneras de entender la política y la política de vivienda". En esta línea, ha subrayado que hace años que su partido en Euskadi "emprendió un camino que pasaba por reconocer el derecho subjetivo y entender que la vivienda no debe ser un bien para especular" a través de la Ley de Vivienda de 2015, "centrada en la protección de las personas más vulnerables y orientada al alquiler protegido".

"En 2025 recordamos los 10 años de esta legislación. Dijimos que queríamos reivindicar, por encima del ruido, toda una trayectoria, acciones coherentes, coordinadas, de toma de decisiones, que son las que han convertido a Euskadi en un referente en políticas de vivienda", ha sostenido.

Desde entonces, ha asegurado que se ha avanzado en la aplicación de la Ley estatal de Vivienda, especialmente con las zonas tensionadas; han aprobado una Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, y afrontarán nuevas modificaciones en los Presupuestos para poner en marcha el Fondo Social de la Vivienda.

"El consejero Denis Itxaso ha defendido desde el primer día que había que tomar decisiones. Lo hemos hecho con la resistencia del PNV, que tiene, digamos, una forma distinta de entender las políticas de vivienda. Lo estamos haciendo, tratando de que nuestro socio entienda que la situación no es sostenible y que hay que utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, también la Ley aprobada en el Congreso", ha precisado, para recordar que fue recurrida por el Lehendakari Iñigo Urkullu, rechazada por el PNV, que alegaba invasión competencial, y avalada por el Tribunal Constitucional.

También ha avisado que los socialistas no están "dispuestos a admitir una realidad que es injusta con los más vulnerables" y con "una mayoría social".

Eneko Andueza ha manifestado que no sabe las consecuencias que tendrá el rechazo de los decretos por parte de PP, Vox y Junts, pero sí que hay que "seguir luchando allí donde haga falta para defender la dignidad de las personas y los derechos". Por ello, ha instado a JSE-Egaz a "no perder el tiempo" para construir "un mundo más justo".