Ansola (PNV), "sorprendido" por el fracaso de la OPA de BBVA a Sabadell, respeta la decisión de los accionistas

BILBAO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha asegurado que le ha "sorprendido" el rechazo de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell y, tras expresar su respeto a la decisión de los accionistas del Sabadell, ha considerado que es "una operación que no ha salido bien y punto".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha dicho haberse "sorprendido" por el hecho de que la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell haya fracasado al ser aceptada solo por el 25,47% de las acciones con derecho a voto.

Según ha explicado, dado que en la última semana la OPA "iba con unos ratios de participación y de compra de acciones positivos", se pensaba que "iba a superar claramente el 30%", pero, sin embargo, "no ha sido así". "Por lo tanto, sorpresa para todo el mercado y todos los que estábamos siguiendo esta operación", ha apuntado.

En todo caso, ha precisado que se trata de "unas transacciones completamente privadas", por lo que no queda "otra cosa que respetar lo que han decidido los accionistas del Sabadell". "Y a partir de ahí, una operación que no ha salido bien y punto", ha concluido.