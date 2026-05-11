Antxustegi recuerda a Otxandiano que PNV y PSE acaban de aprobar la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda

Archivo - El portavoz del grupo vasco en el Parlamento, Joseba Díez Antxustegi, atiende a los medios - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha reprochado al líder de EH Bildu en la Cámara vasca, Pello Otxandiano, que no diga "la verdad" cuando asegura que jeltzales y socialistas, socios de gobierno, "ni siquiera están de acuerdo en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia habitacional", y le ha recordado que acaban de presentar conjuntamente la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda en el Parlamento.

A través de la red social X, Díez Antxustegi se ha dirigido a Otxandiano para decirle que, "para elevar el nivel del debate político, es fundamental decir la verdad". "Para no ponernos de acuerdo, acabamos de aprobar una Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda en el Parlamento Vasco", ha subrayado el dirigente del PNV.

Joseba Díez Antxustegi ha realizado estas declaraciones después de que EH Bildu haya presentado en Bilbao este lunes un plan "ambicioso" para solucionar la emergencia habitacional, que pasa por una apuesta por la intervención "sí o sí" del mercado de la vivienda, ahora "descontrolado"; por la promoción "a gran escala" de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) "multiplicando por 10 el esfuerzo público"; y por "proteger la función social" de la vivienda.

En el acto, el portavoz parlamentario de la izquierda soberanista ha asegurado que el PNV y el PSE-EE no son capaces de "atajar el problema": los socialistas porque "no pueden" y los jeltzales porque "no quieren". También ha lamentado que los socios en el Gobierno Vasco "ni siquiera" con capaces de ponerse de acuerdo "en la orientación de la política de vivienda en un momento de emergencia habitacional", que conlleva "graves consecuencias sociales y económicas" para familias y jóvenes.

Precisamente este lunes el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado el Decreto de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, tras lo que entrarán en vigor este martes medidas como el incremento de rentas máximas y del canon en el programa Bizigune y la actualización de importes subvencionables en Gaztelagun.

Además, el Gobierno Vasco ha puesto en marcha una campaña informativa para explicar a la ciudadanía las principales iniciativas activadas para hacer frente a la emergencia habitacional.