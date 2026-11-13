La AP-1 se cierra totalmente en Arrasate, sentido Vitoria-Gasteiz, el domingo por la noche

SAN SEBASTIÁN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La AP-1 se cerrará por completo el domingo por la noche en Arrasate (Gipuzkoa) a partir del punto kilométrico 130,5, sentido Vitoria-Gasteiz, debido a trabajos en el túnel de Gurutzetxiki.

El cierre se realizará a las 23.00 horas y está previsto que los trabajos finalicen a las 06.00 horas. Durante el tiempo que dure el cierre, todo el tráfico que circule por la AP-1, sentido Vitoria-Gasteiz, será desviado por la GI-627 hasta el enlace de Eskoriatza, desde donde podrán volver a incorporarse a la autopista.

La agencia guipuzcoana de infraestructuras Bidegi ha recordado que los horarios establecidos para realizar estos trabajos son "aproximados", ya que "pueden variar dependiendo de diferentes factores".

En este sentido, aconseja circular "con precaución y seguir las indicaciones establecidas tanto por las señales como por el personal de obra que se encontrará en el lugar".