Aparece el cadáver de una mujer en Barrundia (Álava) que podría tratarse de la desaparecida de 77 años hace dos semanas

El cadáver de una mujer ha sido localizado en una pista forestal de Barrundia (Álava) y se investiga si puede corresponder a la mujer de 77 años que desapareció hace dos semanas en el municipio, según ha informado a Europa Press el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Un amplio dispositivo de recursos de emergencia ha buscado a esta mujer desaparecida en Hermua, perteneciente al municipio alavés de Barrundia. La denuncia por su desaparición fue presentada por la familia después de que esta no apareciera tras salir de su casa para pasear el 29 de julio a mediodía.

El cadáver, que está por certificar que se trata de la desaparecida, fue encontrado ayer por la noche.

. El operativo está coordinado por una técnica de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, minutos antes de las 16:00 horas un familiar ha avisado de que la mujer había salido de su vivienda al mediodía y no sabían nada de ella. En un primer momento, vecinos y vecinas del pueblo han recorrido las zonas y pistas de Hermua que la persona frecuenta habitualmente, pero no la han localizado.

El dispositivo coordinado de emergencias para la búsqueda incluye a la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, agentes de montaña y un helicóptero, patrullas de Protección Ciudadana de Vitoria-Gasteiz, la Unidad Canina de la Ertzaintza y del Grupo del Perro de Salvamento de Euskadi, efectivos de la Cruz Roja de Araba y de la DYA, los bomberos de Agurain y el Servicio de Montes de la Diputación Foral de Araba, que efectúan en rastreo por diferentes zonas de este entorno rural de la Llanada alavesa.