Aprobado el presupuesto municipal de San Sebastián para 2026 que entrará en vigor este mismo jueves

Jon Insausti, alcalde de San Sebastián. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado este martes, en sesión extraordinaria y de manera definitiva, el Presupuesto municipal para 2026, dotado con 495 millones de euros, que entrará, de este modo, en vigor este mismo jueves.

Tras la Junta de Gobierno local y la sesión plenaria, que se ha retrasado por un problema técnico con la traducción, Insausti ha comparecido ante los medios. "Estamos trabajando para los donostiarras, esa es nuestra tarea principal", ha señalado.

En este sentido, ha aplaudido que el Ayuntamiento cuente ya con los Presupuestos para 2026 aprobados, unas cuentas que hacen "especial hincapié en la vivienda, en el desarrollo económico, en la seguridad y que mira cada metro cuadrado para que las cosas estén bien, la limpieza, el mantenimiento, que el autobús llegue a la hora y también las relaciones con el tejido asociativo de la ciudad.

"Todo ello queda recogido en este presupuesto", ha aseverado. El alcalde donostiarra ha puesto en valor "la importancia que tiene este presupuesto", porque "en otros lugares, en otros ámbitos administrativos podemos ver cómo hay, en este caso el Gobierno de España, administraciones que no tienen un presupuesto" y están inmersas en "grandes polémicas políticas", algo que "por suerte aquí no pasa".

Insausti ha recordado que este Presupuesto, dotado con 495 millones, lo que supone 2.619 euros por cada donostiarra y más de 40 millones de euros destinados a políticas sociales, lo que lo hace el "más social de la historia" de la ciudad.

Además, ha defendido que estas cuentas, ponen a los donostiarras "en el centro de nuestras políticas y de nuestras decisiones", como así lo reflejan las "decenas de acciones concretas" que contempla. El Consistorio aprobó de forma inicial los Presupuestos el pasado 27 de noviembre, pero la presentación por parte del Colectivo 47 Etxebizitza/ Por el Derecho a la Vivienda de una enmienda ha obligado a llevar a cabo este trámite para que estas cuentas entren en vigor el 1 de enero.