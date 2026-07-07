Aprueba el 71,40% del estudiantado de Bachillerato de Euskadi que se ha presentado a la PAU extraordinaria

BILBAO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 71,40% de los 1.332 estudiantes de Bachillerato del País Vasco que se han presentado a la fase extraordinaria de acceso de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en EHU han aprobado, lo que supone un total de 951. En la prueba ordinaria de junio, el porcentaje de aprobados fue del 96,73%.

En esta convocatoria extraordinaria también se han presentado hasta 624 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional con el objetivo de subir nota, sobre todo en las materias de Matemática II, Biología y Química.

Por territorios, de los 258 alumnos que se han presentado a la PAU en Álava han aprobado 201 (77,91%), mientras que 441 de los 686 estudiantes que se ha presentado a la prueba en Bizkaia la han superado (64,29%) y 309 de los 387 alumnos que ha realizado los exámenes en Gipuzkoa los han aprobado (79,8%).

En cuanto al idioma, de los 925 estudiantes que han realizado la prueba en euskera han aprobado 700, lo que supone el 75,68%, mientras que de los 407 que han hecho la PAU en convocatoria extraordinaria en castellano la han superado 251, el 61,67%.

Según ha recordado la EHU, la PAU consta de dos fases, una de acceso, que al estudiantado de Bachillerato debe aprobar para poder acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, y una de admisión, voluntaria, que permite mejorar la calificación obtenida en la fase de acceso.

Por último, la EHU ha informado de que la solicitud de revisión se puede presentar del 8 al 10 de julio y los resultados definitivos de las pruebas se publicarán el 16 de julio.