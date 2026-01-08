El Aquarium de San Sebastián homenajeará este viernes al marino Aita Mari y a la Escuela de Pesca

Archivo - El Aquarium de San Sebastián homenajea con una ofrenda floral al marino Aita Mari y a la Escuela de Pesca en 2025 - AQUARIUM DONOSTIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aquarium de San Sebastián rendirá homenaje, como cada año, este próximo viernes al marino vasco José María Zubia, conocido como Aita Mari, y a la Escuela de Pesca. Será "un acto sencillo" con una ofrenda floral para "mantener viva" la "memoria histórica" de Aita Mari, de cuya muerte se cumplen 160 años, y conmemorar el 114 aniversario de la creación de la primera escuela de pesca por la Sociedad Oceanográfica de Gipuzkoa.

El acto, organizado junto al Museo Naval, tendrá lugar a partir de las 11.00 horas en el puerto donostiarra, junto a la estatua de Aita Mari. A la cita está previsto que acudan el presidente del Aquarium, Jose Ignacio Espel, el historiador Alex Larrodé, y el alcalde donostiarra, Jon Insausti.

El 9 de enero de 1912 se inauguraba la Escuela de Pesca donostiarra en el salón escolar de la iglesia de San Pedro de los Mareantes del muelle de la capital guipuzcoana. A la inauguración acudieron 38 pescadores entre 15 y 33 años, que recibieron su primera lección, en euskara y castellano, sobre faros y luces de puerto entre Matxitxako y Capbreton. A finales de año acudían ya setenta alumnos. Los cursos eran gratuitos, y los gastos corrían a cargo de la Sociedad Oceanográfica de Gipuzkoa.

Además, el día 10 de febrero del 1912 el vaporcito de pesca donostiarra San José se hundió a cuarenta millas al Norte de San Sebastián, a causa de un temporal huracanado. Su patrón, Anselmo Carril, y el resto de los tripulantes fueron salvados por los vaporcitos Goizeko Izarra de Fuenterrabía y Sagrada Familia de Pasajes.

La Sociedad de Oceanografía posteriormente efectuó gestiones en Madrid a fin de obtener recompensas para los patrones y tripulantes de las embarcaciones salvadoras. Asimismo, el 9 de enero se conmemora el fallecimiento José María Zubia, conocido popularmente como Aita Mari, nacido en la localidad costera guipuzcoana de Zumaia en una modesta familia de pescadores.

En el desempeño de su trabajo como patrón comenzó a hacerse famoso en San Sebastián y la Costa Vasca por la ayuda que prestaba desinteresadamente a otros compañeros en situaciones difíciles durante las tormentas que sorprendían en la mar a los pescadores.

Su barco siempre estaba dispuesto para ayudar y socorrer al extraviado y al náufrago, como en aquel rescate que comandó el 22 de julio del 1861 cuando una tremenda galerna se levantó súbitamente en la costa guipuzcoana.

El bote patroneado por Aita Mari logró rescatar a los tres tripulantes del barco que lograron aguantar hasta que llegó el rescate. Por este acto Aita Mari y sus compañeros obtuvieron la Gran Cruz de la Beneficencia de la Marina.

El 9 de enero de 1866 se desató otra terrible y súbita tormenta y Zubia partió del puerto de San Sebastián en su barco para rescatar a unos pescadores de una barca de Getaria que trataba de entrar en la Bahía de la Concha.

Cuando había logrado poner a salvo en su bote a todos los náufragos, un golpe de mar le arrastró y desapareció para siempre. La muerte de Zubia ocurrió ante numerosa gente que presenciaba el rescate desde la costa. Ese día fallecieron 38 pescadores por la tormenta.