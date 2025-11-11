Arantxa Tapia, elegida nueva presidenta de la fundación Sabino Arana para preservar la historia del nacionalismo vasco

BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ex consejera del Gobierno Vasco y exdiputada del PNV en el Congreso, Arantxa Tapia, ha sido designada, a propuesta del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, nueva presidenta de la Sabino Arana Fundazioa por el Patronato de la Fundación, con el fin de que continúe con la "labor de conocimiento, preservación y divulgación" de la historia del nacionalismo vasco.

El Patronato, máximo órgano de gobierno de la Fundación de Sabino Arana, reunido esta tarde, ha ratificado la propuesta de la Ejecutiva nacional del PNV de elegir a Tapia que coge el relevo de Mireia Zarate, que este pasado lunes se despidió del cargo, según ha informado la formación jeltzale.

Arantxa Tapia (Astigarraga, 1963) es ingeniera industrial de formación y doctora cum laude por la Universidad de Navarra, y ha tenido un largo y reconocido recorrido tanto en el sector privado como en el servicio público, institucional y de partido.

Ha sido consejera del Gobierno Vasco (2012-2024), diputada del Grupo Vasco en el Congreso (2011-2012), diputada foral en Gipuzkoa (2007-2011) y viceconsejera del Gobierno Vasco (2005-2007). También tiene una reputada proyección internacional gracias a las funciones que ha desempeñado durante su carrera profesional, y ha compaginado estas labores con la docencia universitaria.

El primer acto de Tapia como presidenta será en el seminario "Los Archivos, las otras víctimas de la dictadura 50 años después de la muerte de Franco" que Sabino Arana Fundazioa celebra este miércoles, y que el líder del PNV abrirá, a las 9.00 horas, con una intervención en torno a la Ley Franquista de Secretos Oficiales.

En un comunicado, el EBB ha mostrado su agradecimiento a Mireia Zarate su labor al frente de la Fundación desde 2020. Además, el Patronato de Sabino Arana Fundazioa también ha adoptado hoy la decisión, a propuesta de la dirección jeltzale, de sustituir a otra de las personas que integran este órgano de gobierno, de forma que Leire Naberan sustituirá a Koro Garmendia.