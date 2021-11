El Ararteko pide al Gobierno Vasco que reanude la atención presencial en el servicio Bizilagun

VITORIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ararteko ha pedido al Gobierno Vasco que reanude la atención presencial en el servicio Bizilagun, dedicado a solucionar los desacuerdos que surgen en comunidades de vecinos o en las relaciones entre los arrendadores y arrendatarios.

Este emplazamiento del Defensor del Pueblo vasco al Ejecutivo autonómico se produce en respuesta a la solicitud de una ciudadana, que pidió la intervención del Ararteko porque la atención que presta el servicio Bizilagun es exclusivamente telefónica y resulta imprescindible solicitar cita previa a través de internet o en el teléfono 012.

Además, según ha informado el Ararteko en un comunicado, una vez que se dispone de la cita, desde el servicio realizan la llamada telefónica el día y hora reservado.

Bizilagun es un servicio público de información y mediación del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, cuyo objetivo es ofrecer una serie de instrumentos para solucionar los desacuerdos que surgen en una comunidad de vecinos o en las relaciones entre quien alquila una vivienda o lonja y quien la arrienda.

NO PUDO CONTACTAR

La reclamante indicó que había intentado en tres ocasiones exponer su problema telefónicamente, pero que no fue posible, porque le remitían a la solicitud de cita previa telemática. Además, el sistema establecido no contempla la situación de las personas que no tienen teléfono, por lo que esta mujer reclama que se preste "un servicio más acorde a sus derechos como ciudadana".

El Ararteko ha explicado que tras la declaración de situación de emergencia sanitaria, la mayoría de las administraciones cerraron sus dependencias y servicios no esenciales, de forma que la relación con la ciudadanía se limitada a una relación telefónica o telemática.

Finalizado el período de confinamiento, ha recordado que muchas administraciones fueron retomando, progresivamente, la atención presencial, adoptando planes para hacer frente a la covid-19 y simultaneando, en algunos casos, el trabajo presencial y a distancia.

El Ararteko ha advertido de que "aun cuando el avance de la implantación de las herramientas de la administración electrónica debe afianzarse e incrementarse, es imprescindible mantener siempre abierto el canal presencial con la ciudadanía y la posibilidad de interactuar y relacionarse físicamente y no solo con carácter virtual".

El Ararteko ha explicado que, recientemente, el Departamento de Vivienda ha contactado con la persona que registró esta queja, que finalmente ha podido realizar su consulta. No obstante, ha recomendado al Gobierno Vasco que acuerde la reanudación de la atención presencial de Bizilagun y que actualice la información recogida en su web referida a los medios para solicitar cita previa.