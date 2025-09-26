Ararteko pide revisar la decisión de no tramitar una adjudicación extraordinaria de vivienda a una familia vulnerable

VITORIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ararteko ha instado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a reconsiderar su decisión de "no ejercer la facultad" de proponer una adjudicación extraordinaria de vivienda de protección pública para una familia en situación de vulnerabilidad.

La unidad convivencial afectada por esta situación está compuesta por una mujer con discapacidad y dependencia, su pareja y dos hijos menores, y afronta un lanzamiento judicial por impago de alquiler, suspendido ya dos veces.

El consistorio ha alegado que no puede priorizar este caso frente a las más de 14.000 personas inscritas en Etxebide en el último trimestre de 2024 en Álava, según ha informado el Ararteko en un comunicado.

Sin embargo, el Ararteko rechaza este argumento por "insuficiente" y recuerda que la normativa protege especialmente a personas con discapacidad, menores a cargo y familias en situación de desahucio.

Además, esta institución recuerda el contenido de su Recomendación General 4/2024, en la que se analiza la aplicación del procedimiento administrativo de adjudicación directa de viviendas de protección pública, tanto por parte del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, como la correspondiente a las competencias previstas a desarrollar por los ayuntamientos.

El Ararteko precisa que estas ultimas competencias "son claves, hasta el punto de que su tramitación está condicionada a que se presente una solicitud por parte del órgano competente del Ayuntamiento, como ocurre en este expediente".