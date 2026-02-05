Arkabia acogerá el 27 de febrero la obra de teatro en euskera 'Harrimena lantzeko ariketak'

'Harrimena Lantzeko Ariketak' - FUNDACIÓN VITAL

Fundación Vital acoge en el espacio Arkabia de Vitoria-Gasteiz la obra de teatro en euskera 'Harrimena lantzeko ariketak', "una propuesta escénica intensa y sensible", idea de Edu Zelaieta, que explora el encuentro, la relación y el vínculo humano.

La cita será el jueves 26 de febrero, a las 19.30 horas, y las entradas se encuentran ya a la venta, a un precio de 5 euros, en la web de Arkabia o presencialmente en su sede de la calle Postas, en Vitoria-Gasteiz.

La organización ha explicado que "en una realidad donde el asombro parece haberse perdido, esta obra nos lleva a redescubrirlo". Inspirada en la sencillez paradójica de Beckett y la mirada poética de Fernando Pessoa, la pieza "crea una atmósfera de incertidumbre de la que surge el verdadero asombro". Nacida de una aventura literaria de Edu Zelaieta para la revista Alea, la obra invita al público a "habitar lo incomprensible y a descubrir la potencia transformadora de lo absurdo".

'Harrimena lantzeko ariketak' está interpretada por Josune Vélez de Mendizabal, Aitzol Iraola y Eihara Fernández de Larrea. Durante una hora, hacen un ejercicio teatral donde el cuerpo, la palabra y el silencio construyen significado. "Estamos ante una obra que interpela al público desde la cercanía, con una puesta en escena honesta y contemporánea", han destacado los artistas.