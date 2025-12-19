Arkabia exhibe en su fachada la obra digital 'Liminal', que convierte los datos demográficos de Álava en capas visuales - FUNDACIÓN VITAL

VITORIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Arkabia exhibe desde este viernes la obra digital 'Liminal' en su fachada de Vitoria-Gasteiz, una intervención artística diseñada por Jon Astorkiza en forma de paisaje visual, en el que el artista ha trabajado con datos demográficos de la población alavesa para convertirlas en capas visuales, ritmos y transformaciones abstractas.

Los datos con los que ha creado esta pieza han sido extraídos principalmente del Instituto Nacional de Estadística y otras fuentes de datos abiertas. Después se han analizado, procesado, proyectado a futuro y transformado mediante técnicas generativas para dar lugar a flujos visuales y alteraciones morfológicas, pulsos, respiraciones y otras formas de aspecto orgánico que cambian con el tiempo y nuevos datos reales, ha informado Fundación Vital en un comunicado.

Aunque la base es científica, la obra no pretende explicar los números de manera literal. Su objetivo es hacer visibles las transformaciones silenciosas que están ocurriendo en el Territorio y acercar al espectador a un futuro donde Álava "será más diversa, más envejecida y profundamente distinta a la que se conoce hoy".