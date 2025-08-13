Arrestan en posesión de speed a un joven de 21 años que tenía una orden de búsqueda y detención en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde de este pasado martes a un varón, de 21 años, que poseía una bolsita de speed y sobre el que pesaba una requisitoria judicial de búsqueda y detención.

En una nota, la Guardia Urbana ha informado que los hechos sucedieron sobre las 15:00 horas cuando una patrulla observó como un joven, al percatarse de la presencia de los agentes, se desprendía de una bolsita lanzándola al suelo a su paso por la calle Fundadora Siervas de Jesús.

Los agentes identificaron al hombre y comprobaron que lo lanzado era una sustancia en forma de polvo y de color blanco, presumiblemente speed. Tras chequear su filiación con la Central de Operaciones policial, resultó que tenía una orden de búsqueda y detención procedente de los juzgados de Vitoria, por lo que procedieron a ejecutarla.