Arriola dice que la operación "brillante" de la Ertzaintza no se debe "empañar por la polémica" y pide unidad "de todos"

Actualizado 27/01/2010 11:49:10 CET

Pide "altura de miras" para poner "por encima de todo los intereses generales" y dar "una oportunidad al acuerdo"

BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE en Gipuzkoa y consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte, Iñaki Arriola, defendió hoy que la operación "brillante" desarrollada contra ETA por la Ertzaintza no se debe "empañar por la polémica" y reivindicó "la unidad de todos frente al terrorismo".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, el dirigente socialista se pronunció de esta manera en relación a la polémica generada tras las palabras del portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, sobre la operación antiterrorista desarrollada por la Ertzaintza que permitió detener ayer a cinco presuntos miembros de ETA.

En este sentido, consideró que "el reproche" de José Antonio Pastor "no era tanto a la Ertzaintza, como posiblemente a la Dirección política que está detrás". Tras advertir de que "en esta vida agua pasada no mueve molinos", indicó que la actuación de ayer es "una prueba" de que "el Gobierno de Patxi López, y la Consejería de Interior, tiene firme voluntad de que la Ertzaintza se implique seriamente en la lucha contra el terrorismo y contra ETA".

Asimismo, opinó que "juzgar voluntades siempre es muy difícil". "Siempre he dicho que tengo una magnífica voluntad para hacer la mejor gestión en mi departamento, pero seguramente no me juzgarán por mi voluntad o por mis intenciones, sino por mis aciertos o mi efectividad. Eso es así en todos los departamentos", indicó.

En relación a la posibilidad de que esta polémica pueda afectar al encuentro previsto el próximo viernes entre el lehendakari y el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, señaló que es "positivo y conveniente" que ambos se reúnan y "puedan hablar de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos".

"JUEGO DE NIÑOS"

En esta línea, afirmó que "entrar en guerritas, en si ha dicho fulano o mengano no sé qué, o si se tiene que rectificar o no, me parece un juego de niños". Asimismo, planteó que éstas se producen "en función de cómo se entiendan también las cosas, y la importancia que se den a afirmaciones que, en otro contexto, no habrían tenido la repercusión que han tenido por parte de los que se han sentido ofendidos por las mismas".

Tras reclamar que es preciso "tener altura de miras", manifestó que "primero hay que felicitar a la Ertzaintza" por la operación "brillante" que "no se debe empañar por la polémica" que, según advirtió, "para nada sirve desde el punto de vista de lo que supone la unidad que tenemos que tener todos frente al terrorismo y frente a los violentos".

Además, destacó que "estamos ante una situación difícil, con una coyuntura económica complicada", en la que los ciudadanos piden a los partidos que "aúnen esfuerzos" para "resolver los problemas".

En cuanto a la posibilidad de alcanzar acuerdos en el encuentro del viernes, señaló que "cuando se habla, siempre hay oportunidades de llegar a acuerdos". "Si no se habla, no se dialoga, no se ponen encima de la mesa las propuestas para que se pueda desarrollar la voluntad por parte de todos de buscar acuerdos, acercamientos que permitan trabajar en beneficio de la colectividad, no conseguiremos nada", agregó.

Por ello, consideró que "hay que dar una oportunidad al acuerdo, que se produce siempre en base a que hay un diálogo, que se vea la voluntad de poder acordar posturas, esa situación que se debe dar y se dará, porque por encima de todo está la responsabilidad ante los ciudadanos". De este modo, esperó que "haya altura de miras y que de alguna forma sepamos que los intereses de los partidos son legítimos, pero por encima de todo están los intereses generales".