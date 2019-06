Arriola pide "más énfasis" en reducir el uso del plástico que en Euskadi genera 350.000 toneladas de residuos al año

Publicado 08/06/2019 15:05:33 CET

Medio millar de voluntarios y más de 300 submarinistas y embarcaciones participan en la limpieza de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

El consejero vasco de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, ha considerado necesario poner más énfasis en la reducción del uso del plástico que solo en Euskadi genera 350.000 toneladas de residuos al año.

Arriola ha acudido este sábado hasta el Puerto de Bermeo (Bizkaia) para seguir de cerca las tareas de limpieza de submarinistas y personas voluntarias que participan en 'Zero Plastiko Urdaibai', la gran recogida de plásticos que se está desarrollando en el litoral de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Acompañado de la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación de Bizkaia, Elena Unzueta, el consejero ha realizado una primera valoración de la jornada y ha querido reconocer la implicación de la ciudadanía.

"Familias enteras han querido celebrar el Día Mundial de los Océanos sumándose a esta jornada de recogida de plásticos. Conseguiremos recuperar apenas una mínima parte de las 8 millones de toneladas de plástico que terminan cada año a los océanos. Sin embargo, habremos dado un gran paso, porque las personas que participemos en la recogida vamos a ser mucho más conscientes del impacto que tiene en la naturaleza el acto de tirar o no recoger una bolsa de la compra, un envase", ha destacado Arriola.

Arriola también ha aludido a que "en esta jornada, no sólo tenemos que extremar nuestros esfuerzos en la recuperación y reciclaje del plástico, sino que debemos poner un mayor énfasis en la reducción de su uso, en limitar nuestra plástico-dependencia".

"El objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre el uso de los plásticos. Muchas veces es muy importante recoger pero más importantes es no tirar las cosas. Si las cosas no se tiraran no acabarían en los océanos y no estarían los mares llenos de plástico", ha advertido.

En este sentido, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco se encuentra ya diseñando una estrategia específica de plásticos, que se incorporará en el próximo Plan de Residuos de Euskadi, actualmente en proceso de elaboración. Dicha estrategia se articulará en las llamadas "3 R": reducir, reutilizar y reciclar.

En Euskadi se generan al año alrededor 350.000 toneladas de residuos plásticos, de las que el 42% son residuos urbanos, producidos por la ciudadanía o el comercio. Del total, se recicla aproximadamente una cuarta parte; un 13% se valoriza energéticamente, y el 61% se deposita en vertedero.

ZERO PLASTIKO URDAIBAI

Liderada por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, a través del servicio de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el club de submarinismo de Bermeo Izaro Sub y la Diputación Foral de Bizkaia, Zero Plastiko Urdaibai es una jornada de acción ciudadana que ha reunido a 2.500 personas voluntarias y a más de 300 submarinistas y embarcaciones, con el objetivo de limpiar la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y el Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe, y de concienciar sobre el problema de los plásticos en los océanos y mares.

La zona de actuación se ha dividido en 14 tramos, en el área de litoral que va desde San Juan de Gaztelugatxe hasta Elantxobe. Cada tramo cuenta con un punto de control y una persona responsable. La actividad por tierra se completa con una recogida de basura en el mar, de la mano de los buceadores del club Izaro Sub y de embarcaciones atracadas en los puertos cercanos, que también están participando de manera voluntaria.

Zero Plastiko Urdaibai es un evento sostenible que cuenta con la certificación Erronka Garbia emitida por Ihobe, la sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno Vasco. Por ello, las entidades organizadoras han promovido el uso de transporte público (Bizkaibus y Euskotren) para acudir a los puntos de encuentro de Bermeo y Gernika-Lumo, y también hay un sistema de autobuses lanzadera funcionando desde primera hora.