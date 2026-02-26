Arteche logra un beneficio neto de 45,3 millones en 2025, un 93,4% más que el año anterior

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Arteche, empresa vizcaína dedicada a equipos, componentes y soluciones para el sector de la energía, alcanzó el pasado año un beneficio neto de 45,3 millones de euros, casi el doble que el año anterior (+93,4% sobre el ejercicio 2024), según ha informado a la CNMV.

Las ventas alcanzaron los 508,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 15,3% respecto al año anterior. De ese modo, las ventas vuelven a reflejar un crecimiento a doble dígito y respaldado por la evolución positiva de todos los negocios y regiones.

Los resultados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2025 reflejan un "sólido crecimiento" en sus principales magnitudes financieras. Se han cumplido y, en algunos casos, superado los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2024-2026 "Energizing Futures Together", por lo que la compañía ha actualizado sus guías financieras para el presente ejercicio.

La contratación alcanzó en 2025 los 590,1 millones de euros, un 16% más que en 2024, confirmando también su crecimiento a doble dígito. Destaca aquí el negocio de Fiabilidad de Red, con un crecimiento del 26,2%, así como la contratación en la región Asia-Pacífico (APAC) con un 25,5%, en línea con los objetivos geográficos y de negocio marcados en el Plan Estratégico.

Por su parte, el margen directo en términos absolutos ha alcanzado los 191,3 millones, un 18,6% más, impulsado nuevamente por el crecimiento de los volúmenes de venta, el mix de producto y, sobre todo, por la mejora de eficiencias internas.

El EBITDA se ha incrementado un 43,6%, hasta los 80,5 millones. Este dato supone un 15,8% sobre ventas, cumpliendo y superando así el objetivo establecido en el Plan Estratégico.

Por otra parte, la deuda financiera neta a 31 de diciembre de 2025 se situó en 22,7 millones de euros, lo que reduce el ratio de apalancamiento hasta 0,3 veces el EBITDA de los últimos 12 meses, frente al dato de 0,5 veces que reflejaba a 31 de diciembre de 2024. De ese modo, Arteche mantiene una posición de balance "fuerte" tras las operaciones de crecimiento inorgánico efectuadas en este ejercicio.

DIVIDENDO

En lo referente al compromiso de remuneración al accionista, el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas un dividendo de 22,6 millones de euros a cargo del ejercicio 2025, equivalente a la distribución de un 50% del resultado neto de la compañía en dicho ejercicio.

Durante el primer semestre del año, la compañía distribuyó un dividendo de 9,4 millones de euros con cargo a los resultados del ejercicio 2024, situándose en 0,166 euro por acción y también equivalente a la distribución de un 50% del resultado neto. De esa manera, la compañía continúa cumpliendo con el compromiso asumido en el Plan Estratégico.

Además, el beneficio por acción al cierre de 2025 se elevó a 0,79 euros, lo que supone un aumento del 93,7% frente al 2024. Resalta igualmente la fuerte la revalorización de 201% de la acción durante 2025, marcando un hito en la historia bursátil de la compañía.

GEOGRAFÍAS

Durante el ejercicio 2025, todas las geografías han contribuido positivamente al incremento de las ventas, destacando especialmente la región Europa, Oriente Medio y África (EMEA) con un crecimiento del 25,7% y también la región Asia-Pacífico (APAC) con un 19%.

De igual modo, todas las líneas de negocio han contribuido también al crecimiento, destacando el negocio de Medida y monitorización con un 17,1% y el de Fiabilidad de red con un 16,5% más que en 2024.

Por negocios, en Medida y monitorización, la contratación en esta línea de negocio refleja un aumento del 16,5%, con recursos invertidos en nuevas capacidades en México, China y España.

En el negocio de Automatización de redes de transmisión y distribución, la contratación ha crecido un 8,1%, frente al mismo periodo del año anterior y se han alcanzado las 520.000 unidades de relés auxiliares fabricadas.

Arteche ha unificado las actividades industriales en México ampliando capacidades en la planta de Tepeji Parks, en la que consolida en Sistemas de Automatización de Subestaciones (SAS), calidad de la energía y media tensión, logrando con ello una mayor eficiencia y servicio. Ha creado Arin Technologies, participada por Elewit (Redeia), lo que supone un paso estratégico para el crecimiento en el mercado de la automatización y la digitalización de redes eléctricas.

Finalmente, en el negocio de Fiabilidad de red, siguiendo las líneas marcadas en el Plan Estratégico, la contratación en Fiabilidad de la red crece un 26,2%, apoyada en los mercados estratégicos de USA, Australia y España. En línea con este crecimiento y la estrategia de crecimiento inorgánico prevista, Arteche ha adquirido el 100% de RTR Energía, fabricante de condensadores y de soluciones de calidad de la energía con sede en Madrid.

Esta operación ha permitido ampliar el volumen de esta línea de negocio, incorporar nuevas tecnologías al porfolio de productos y reforzar las capacidades de fabricación e integración de renovables, así como el alcance internacional del negocio de Fiabilidad de red.