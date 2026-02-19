La artista alemana Barbara Stammel participará este viernes en un encuentro en el Photomuseum de Zarautz (Gipuzkoa)

Cartel de la exposición. - PHOTOMUSEUM

SAN SEBASTIÁN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La artista alemana Barbara Stammel, afincada en la localidad guipuzcoana de Getaria desde 1994, participará este viernes en un encuentro en el Photomuseum de Zarautz (Gipuzkoa). Stammel firma la exposición temporal 'Mirrors and Darlings' que puede verse en este espacio.

La cita, con entrada libre, será a las seis de la tarde. Stammel cursó sus estudios de Pintura y Grabado en la Akademie der Bildene Künste de Munich. Además, realizó estudios de escultura en el Taller de Magdalena Jetelova en la misma ciudad. A lo largo de su trayectoria ha realizado más de una veintena de exposiciones tanto individuales como colectivas.

En el año 1996 participó en la XI Bienal de Arte de Murcia y en la muestra del XII Concurso de Pintura LÓREAL, Casa de Velázquez de Madrid. Por otro lado, en el año 1999 participó en la exposición itinerante 'Okupgraf 99' en el Palacio de Aramburu de Tolosa.

También ha ganado premios en diversos certámenes como el de Caja Castilla La Mancha/ Tomelloso o el Premio de Pintura Antonio López Torres.