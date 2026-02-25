La artista bilbaína Mari Puri Herrero firma el cartel de la 87 Quincena Musical de San Sebastián

Presentación del cartel de la 87 Quincena Musical de San Sebastián. - QUINCENA MUSICAL

SAN SEBASTIÁN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La artista bilbaína Mari Puri Herrero (Bilbao, 1942) es la creadora del cartel de la 87 Quincena Musical de San Sebastián, que se celebrará del 2 al 30 de agosto. Con más de medio siglo de trayectoria esta creadora representa "un puntal del Arte Vasco del siglo XX".

En la presentación de la imagen de este año de la Quincena han tomado parte el viceconsejero vasco de Cultura, Andoni Iturbe; la concejala donostiarra de Gobernanza Abierta y Cultura, Ana López, el director foral de Cultura de Gipuzkoa, Isaac Palencia, el director de la Quincena, Patrick Alfaya, y la artista.

Herrero fue galardonada en 2022 con el Premio Gure Artea a la trayectoria artística y forma parte de la generación de artistas vascos que, a mediados del siglo XX, impulsó una época de transición artística "caracterizada por la convivencia entre las formas tradicionales y las aspiraciones vanguardistas".

La artista ha creado una personal iconografía que ha reinterpretado a lo largo de su trayectoria. En este cartel, que pintó escuchando música, combina el azul "del agua y el aire", un "color que se expande", sobre un fondo de un color asalmonado y del que surgen diversas siluetas sin definir, que se "confunden con la naturaleza", según ha explicado.

Sobre su trabajo, al que siempre acompaña la música, ha señalado que el punto de partida suele ser "una idea vaga", algo que vislumbra, que "parece estar dentro" del papel o del lienzo y "hay que sacarlo fuera".

La artista ha explicado que cuando recibió el encargo de este cartel quedó "contenta", porque la música es algo que forma parte de su "día a día" de su "horizonte".