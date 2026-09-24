La artista Txaro Marañon une cerámica y residuos plásticos recogidos del mar en una muestra en Montehermoso (Vitoria)

Montehermoso presenta ‘Sinbiotika’ - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz acoge 'Sinbiotika', el proyecto expositivo de la ceramista Txaro Marañon, una propuesta que pone en diálogo la arcilla y los residuos plásticos recogidos en las playas, para reflexionar sobre la contaminación de los océanos y nuestra relación con el entorno.

La concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, y la propia artista han presentado, este jueves en rueda de prensa, la muestra, compuesta por esculturas, murales e instalaciones en las que conviven dos materiales de naturaleza aparentemente opuesta.

Según han explicado, la arcilla representa lo orgánico y lo vivo, mientras que los fragmentos de plástico permanecen visibles en las obras como huella de una realidad que afecta a los ecosistemas marinos.

"Txaro utiliza el arte para acercarnos a un problema que forma parte de nuestra realidad. Convierte aquello que desechamos en una obra que nos invita a detenernos, mirar y reflexionar sobre las consecuencias de nuestros hábitos", ha señalado Díaz de Corcuera.

'Sinbiotika' va más allá de la denuncia medioambiental, ya que la exposición invita a preguntarnos qué ocurre con los objetos una vez que dejan de ser útiles y plantea una reflexión sobre la cultura de usar y tirar y nuestra responsabilidad colectiva.

"Es una exposición que no pretende darnos respuestas, sino hacernos preguntas, y creo que ahí reside también la capacidad del arte contemporáneo en ayudarnos a mirar nuestro entorno desde otros lugares y provocar una reflexión", ha especificado la concejala.

Txaro Marañon se formó en cerámica y alfarería en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz. En los años 80 creó, junto a otras cinco ceramistas, el taller KIRU y, desde 1989, desarrolla su actividad en Kaina Zeramika Tailerra junto a Koro Martínez. Su obra ha sido seleccionada y premiada en diferentes bienales y concursos nacionales de cerámica y forma parte de fondos de arte públicos y colecciones privadas de distintos países.

VISITAS GUIADAS

La exposición se inaugurará en la primera planta de Montehermoso el 25 de septiembre, a las 19.00 horas, con la presencia de Txaro Marañon. La jornada contará, además, con 'Reflexions entre marees', una pieza del coreógrafo catalán Arnau Moreno Grau creada específicamente para 'Sinbiotika'.

La muestra podrá visitarse hasta el 8 de noviembre, de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Además, Txaro Marañon ofrecerá tres visitas guiadas: el 6 de octubre, a las 18.00 horas, y el 8 de octubre, a las 12.00 horas, en castellano, y el 11 de octubre, a las 11.15 horas, en euskera. Las inscripciones podrán realizarse hasta el día anterior en info.montehermoso@vitoria-gasteiz.org y en el teléfono 945 16 18 30.