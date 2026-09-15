Los artistas Natxo de Felipe y Luar Na Lubre serán cabezas de cartel de la XIV edición de Aitzina Folk - AITZINA FOLOK

VITORIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Natxo de Felipe y Luar Na Lubre serán cabezas de cartel de la XIV edición del festival Aitzina Folk que se celebrará en Vitoria-Gasteiz, según ha informado la organización del festival este martes en un comunicado.

El festival ha presentado este martes en el Centro Cultural Montehermoso su programación, que también ha servido también para dar el pistoletazo de salida a la venta de abonos y entradas.

Natxo de Felipe & Kuarteto Philiperena actuarán el próximo 8 de noviembre en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, que ha regresado en 2026 a los escenarios once años después de la despedida de Oskorri con el proyecto Abandonatuak.Por su parte, Luar Na Lubre actuará el próximo 28 de noviembre en el Conservatorio de Música Jesús Guridi, que celebra sus 40 años de trayectoria con una gira internacional que hace parada en Aitzina Folk.

Además, figuran el el cartel artistas como Dervish, Maruja Limón, Fillas de Cassandra, Los Hermanos Cubero, Corquiéu, Saltaire, Mayalde, Otxo Bikotea y Alos Quartet.

La XIV edición volverá a combinar grandes conciertos con propuestas que acercan el folk a toda la ciudadanía, como la Kalejira, el Musika Eskolen Topaketa, los conciertos en pueblos alaveses, las actividades familiares de Baby Folk y Txiki Folk, así como los talleres y encuentros que forman parte del ADN del festival desde sus primeras ediciones.

El viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Andoni Iturbe, ha destacado la capacidad del festival para "aunar en un mismo espacio cultural el patrimonio cultural, el talento vasco en conexión con el talento internacional y el compromiso social",

La diputada foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, ha señalado que "Aitzina Folk demuestra que la cultura, más allá de la programación, puede ser una forma de encontrarnos, de mantener vivas nuestras tradiciones y de implicarnos con los demás".

Por otro lado, Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha añadido que la capital alavesa "va a ser un puente entre personas distintas, generaciones distintas, procedencias y modos distintos de entender el folklore. Va a ser una nueva oportunidad para conectar, concienciar y comprometer a toda la sociedad".