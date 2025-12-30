Artium Museoa contabiliza 100.000 visitas en 2025 y recupera las cifras previas a la pandemia

Archivo - Artium museoa - ARTIUM - Archivo

VITORIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa, volverá a alcanzar este año 2025 la cifra de los 100.000 visitantes, con lo que consolidará la evolución que ha permitido recuperar las cifras previas a la pandemia. Este será el punto de partida "para alcanzar nuevas metas en los próximos ejercicios", con la vista puesta en 2027, cuando celebre su 25 aniversario.

Artium Museoa, ubicado en Vitoria-Gasteiz, cierra 2025 con un programa en el que ha presentado el trabajo de artistas del contexto como Inés Medina (Cáceres, 1950) y Josu Bilbao (Bermeo, 1978), junto a la revisión de propuestas y coproducciones internacionales como las exposiciones dedicadas a la cineasta Chantal Akerman (Bruselas, 1950 - París, 2015) y a Marwa Arsanios (Washington. D.C., 1978).

Este año ha presentado, además, Artelekun zehar. 1987-2002, el tercer y último capítulo de la serie de exposiciones de tesis dedicadas a las relaciones entre las prácticas artísticas y la pedagogía en el País Vasco.

Además, el museo ha consolidado su oferta de programas públicos y educativos, con la presentación de seminarios en torno al programa expositivo y nuevas propuestas educativas

VISITAS

Respecto las visitas, destaca, la consolidación del peso de visitantes procedentes de fuera de Euskadi, que se mantiene en torno al 60% del total, así como el de los visitantes de Álava, que supone una cuarta parte.

Continúa al alza las visitas procedentes del extranjero, que se elevan dos puntos porcentuales por encima del pasado año y alcanzan el 27%. Francia se mantiene como el país con más visitantes entre los que recibe el museo, seguido de Italia, Gran Bretaña, y Alemania.

Los visitantes de otras comunidades españolas constituyen en torno al 36% del total, un valor similar al del pasado año. En este grupo, son los procedentes de Madrid, Cataluña y Castilla-León quienes más visitan Artium Museoa, seguidos de los de Navarra, Andalucía y Valencia. Los usuarios vascos sumarán un 37% del conjunto de visitantes en 2025 y algo más de la mitad procederá de Álava.

Por edades, un año más, casi una cuarta parte de las visitas al museo --excluidas las de los programas escolares-- corresponderán a visitantes menores de 25 años. También destaca la distribución equilibrada entre los cuatro grandes segmentos de edad: un 22% menores de 24 años, un 25% entre los 25 y los 44 años, un 37% en el tramo de 45 a 65 años, y un 16% para el de los mayores de 65 años. Respecto al género, las visitantes del museo son en su mayoría mujeres, el 54% frente a un 46% de hombres.

PROGRAMACIÓN

En relación con la programación del museo, según el Artium, 2025 ha sido un año "de gran dinamismo tanto en el ámbito de las exposiciones como en el de los programas públicos".

En el primero, el museo ha dedicado exposiciones monográficas a artistas como Inés Medina (Cáceres, 1950), Josu Bilbao (Bermeo, 1978) o Chantal Akerman (Bruselas, 1950 - París, 2015), a las que se suma Artelekun zehar. 1987-2002, el último capítulo de la serie de exposiciones de tesis dedicadas a las relaciones entre las prácticas artísticas y la pedagogía en el País Vasco.

El último trimestre del año, asimismo, Artium Museoa ha presentado La tierra no será poseída, una exposición que recorre varios trabajos de la artista de origen libanés Marwa Arsanios (Washington. D.C., 1978) en torno a los procesos de reapropiación y explotación de la tierra.

Esta muestra ha supuesto "un paso más en el trabajo en red con otros centros y agentes artísticos estatales e internacionales," al producirse en colaboración con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo de Italia, la Fundació Joan Miró de Barcelona o la Haus Fur Kunst Uri de Suiza, a donde viajará el próximo abril.

En el ámbito patrimonial, el museo presentó este 2025 la exposición Asins, Oteiza, Palazuelo. Dar forma a lo transcendente, un caso de estudio dentro de la exposición de la colección del museo comisariado por Fernando Golvano, sobre las prácticas de estos tres artistas desde el lenguaje de la abstracción geométrica, coincidiendo con el décimo aniversario del fallecimiento de Elena Asins (Madrid, 1940 - Azpiroz, 2015).