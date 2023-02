Artolazabal cree que se debía haber reconocido desde el principio la "grieta" en el 'sí es sí' y solucionarla antes

BILBAO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha insistido este miércoles en que la Ley de 'solo sí es sí' es "positiva", pero cree que se debería haber reconocido desde el principio la "grieta" que tenía en su aplicación desde el punto de vista punitivo y haber solucionado antes el problema.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Artolazabal ha admitido que le da "pena" lo que está ocurriendo con la Ley de 'sólo sí es sí' porque ahora ya el debate no se centra en "la mejora" de la norma. "Estamos también en una situación preelectoral que en nada o muy poco ayuda para los debates sosegados a nivel político", ha añadiddo.

A su juicio, se trata de "una ley positiva en su inmensa mayoría, que recoge cuestiones que favorecen la igualdad real de las mujeres, sensibilizan, protegen, forman a colectivos, a los agentes, pero se ha focalizado solamente en algo, que es muy importante, pero que podría haberse evitado si se hubiese reconocido desde un principio que había una grieta en ese texto legislativo".

"Esa autocrítica simplemente significa que hay una opción de mejora y se habría mejorado sin polemizar tanto, sin tener además las consecuencias que está teniendo la aplicación de la Ley desde el punto de vista punitivo", ha manifestado.

AUTOCRÍTICA

En este sentido, ha recordado la salida de prisión de agresores de violencia de género y considera que "todo el mundo tiene que hacer autocrítica". Por ello, cree que se tenía haber reconocido "esa situación y tomar las decisiones mucho antes, porque nadie es infalible, todo el mundo comete errores", ha indicado.

La consejera ha señalado que en este tema "no se ha actuado con la celeridad" que era necesaria. "La gente no está acostumbrada a reconocer que metemos la pata y, por tanto, esa autocrítica yo creo que, cuando es constructiva para reconocer que algo no se ha hecho bien y mejorar, bienvenida sea", ha concluido.