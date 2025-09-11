Artolazabal denuncia "un nuevo episodio de acoso" por parte de los jardineros en huelga

Lanzan panfletos ante su domicilio en la que la "insultan" y "caricaturizan con un bigote de Hitler"

VITORIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcaldesa de Vitoria-Gasteiz y concejala responsable del área de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, ha denunciado "un nuevo episodio de acoso" por parte de los jardineros en huelga a las puertas de su domicilio, donde a primera hora de esta mañana han lanzando panfletos en los que la "insultan" y "caricaturizan".

Artolazabal ha recriminado este jueves los hechos a través de las redes sociales, para denunciar unas actuaciones "absolutamente intolerables" y recriminar que "sobrepasan límite democrático o de protesta legítima".

La responsable municipal ha explicado que los trabajadores de Enviser han arrojado panfletos, en los que la insultan, la tachan de "fascista", la caricaturizan "con un bigote de Hitler" y vuelven a difundir la imagen de un muñeco con su rostro "ardiendo en las hogueras" de Judimendi.

"No se puede consentir que un conflicto laboral se convierta en una campaña de odio personal", ha censurado, para informar que, "nuevamente", ha puesto en conocimiento de la policía estos hechos, "que se suman a la investigación ya abierta".

"Confío en que se actúe con firmeza frente a este hostigamiento y reitero que defenderé siempre el derecho a la huelga, pero nunca aceptaré que se utilice la intimidación y el acoso como forma de presión. Así, no", ha zanjado la teniente de alcaldesa.