Aselbi llama a "reforzar los servicios de limpieza" en zonas de tránsito

BILBAO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La patronal de empresas de limpieza de Bizkaia (Aselbi) ha realizado un llamamiento para que no se baje la guardia y se refuerce la limpieza en edificios y espacios con presencia de personas, al ser la higiene el único antídoto que existe contra el covid-19.

En un comunicado, Aselbi ha advertido de que tomar las medidas de precaución estipuladas por las autoridades sanitarias "no sirve de nada si éstas no se acompañan de una correcta y continua higiene y desinfección", por lo que ha señalado que "no es momento de recortar en este servicio sino de redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos".

"Ahora, más que nunca, es necesario reforzar la frecuencia de limpieza en los puntos donde más se toca -puertas, ascensores, picaportes, escaleras, entre otros-, puesto que el coste que supone la prevención es sustancialmente inferior al que genera la paralización de una empresa o una actividad a causa del coronavirus", ha añadido.

Por ello, la patronal ha realizado un llamamiento a las comunidades de vecinos, empresas e instituciones públicas y privadas para que "refuercen los servicios de limpieza que se realizan en aquellas zonas de tránsito o de presencia de personas, con el objetivo de evitar un repunte en los contagios".