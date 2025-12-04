La asociación animalista Haiekin acusa a PNV y PSE de "mentir a la sociedad" sobre la ley de festejos taurinos

VITORIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación animalista Haiekin ha denunciado que el PNV y el PSE-EE hayan "mentido a la sociedad" en sus argumentaciones respecto a la necesidad de aprobar una ley que regule los festejos taurinos con reses pequeñas y participación de menores de 16 años.

Este colectivo ha criticado, a través de un comunicado, los términos en los que ambos partidos han planteado el debate sobre la toma en consideración de esta ley en el pleno celebrado este jueves en el Parlamento Vasco.

Haiekin ha acusado a PNV de "mentir a la sociedad" con sus argumentaciones respecto a la necesidad de aprobar esta ley. "El argumento esgrimido es que se necesitaba una ley para dar seguridad jurídica a estos festejos para menores de 16 años, pero esto es rotundamente falso", ha subrayado.

Este colectivo ha explicado que el Decreto 183/2008, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos de Euskadi, "establece la total prohibición (Artículo 93.1) en espectáculos taurinos tradicionales a menores de 16 años, que únicamente podrán asistir como espectadores".

Así --según ha indicado-- el mismo reglamento taurino en el Artículo 1.2 "excluye taxativamente de su ámbito de aplicación a los espectáculos con reses de ganado bovino de peso inferior a 60 kilos en vivo".

Además, ha señalado que en 2024 se sacó a exposición pública el proyecto de decreto por el que se regulan los criterios de bienestar animal para la participación de animales domésticos y silvestres en cautividad en espectáculos públicos que tengan lugar en la CAPV. Dicho decreto --ha destacado-- "prohibía en su borrador de forma explícita estos festejos con becerros".

También ha calificado de "falsedad" la afirmación de los grupos proponentes de esta iniciativa de que en Euskadi se celebran alrededor de un millar de estos espectáculos al año. Esto, según ha afirmado, es "imposible", ya que estas modalidades "estaban prohibidas como festejo taurino y también por la ley vasca de protección animal"

De esa forma, ha destacado que según el informe emitido por la Comisión Vasca de Asuntos Taurinos en 2023, "nunca han superado, contabilizando todos los festejos taurinos populares en su totalidad, los 190 al año".