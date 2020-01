La Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia dice que la subida del SMI no va a hacer perder empleos

Publicado 23/01/2020 21:20:04 CET

BILBAO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia ha afirmado que la subida del salario mínimo a 950 euros al mes, en catorce pagas, es una "buena noticia para las trabajadoras de hogar y cuidados". "Lo que hace falta es que se cumpla y no compartimos alarmismos sobre pérdida de empleo con motivo de la subida", ha añadido.

En un comunicado, la asociación ha recordado que en la Comunidad Autónoma Vasca los precios de mercado del trabajo de pocas horas están entre 11 y 13 euros la hora, con lo que este cambio no afectará para quienes trabajan externas 40 horas.

"El salario mínimo del año pasado era de 900 euros y dos pagas iguales, o lo que correspondía en proporción a las horas, pero en Bizkaia esto no se cumplía en el 45% largo de los casos, y como no hay Inspección de Trabajo actuando en el empleo de hogar, no ha pasado nada", ha lamentado.

En el trabajo interno, en más del 90% de los casos "no se cumplía el salario mínimo ni el año pasado ni los anteriores, por lo que la alarma es la nuestra, al ver que siguen sin tomarse medidas para que la gente trabaje como máximo las horas que la ley establece y gane más", ha denunciado.

A su juicio, el salario mínimo garantiza "o debería garantizar ingresos para una vida en condiciones de dignidad, así que nunca la solución pasará por devaluar el tiempo de trabajo de las personas, sean trabajadoras de hogar y cuidados o de cualquier otro sector".