Aste Nagusia de Bilbao ha congregado a 1,5 millones de personas, casi dos tercios de ellas en los fuegos artificiales

BILBAO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 1,5 millones de personas han participado en total en el conjunto de más de 500 actividades de Aste Nagusia en Bilbao, y casi dos tercios de ellas, 900.000 personas, han asistido como espectadores a los fuegos artificiales de cada noche. Los conciertos, con más de 200.000 personas en total, el Txikigune, con 90.000 participantes, y el teatro de calle, con 22.500, completan los primeros puestos en cuanto a la asistencia.

El Ayuntamiento de Bilbao ha emitido un comunicado en el que ha aportado las cifras oficiales correspondientes al primer balance completo de Aste Nagusia, antes de su final con la quema de Marijaia.

Según sus datos, en torno a 1,5 millones de personas han participado en las más de 500 actividades "organizadas para todos los públicos". Al lanzamiento del Txupin desde el balcón del Teatro Arriaga, el primero de los actos oficiales, asistieron unas 50.000 personas.

Los fuegos artificiales (900.000 espectadores cada noche), los más de 100 conciertos (más de 200.000 asistentes), el Txikigune (90.000 participantes) y el Teatro de Calle (22.500 personas) han sido las propuestas con mayor seguimiento.

Así, los espectáculos pirotécnicos se han confirmado, para el consistorio bilbaíno, como "uno de los grandes favoritos, y cada noche han congregado a una media de más de 900.000 personas en diferentes puntos de la ciudad, desde Artxanda y Kobetas hasta los barrios y el centro".

CONCIERTOS

En cuanto a los conciertos musicales, las cifras del Ayuntamiento de Bilbao apuntan a que han congregado en total a más de 200.000 personas entre los 9 espacios musicales que han ofrecido más de 100 conciertos durante Aste Nagusia.

En Abandoibarra, uno de los grandes escenarios, las citas con mayor asistencia han sido los conciertos de Coque Malla, el lunes 18, con 6.000 personas asistentes, y de Shinova, con más de 4.500 personas como público el viernes 22.

En el Parque Europa, por su parte, los conciertos de mayor éxito han sido el de Gatibu, el jueves 21 de agosto, con más de 11.500 personas asistentes, y el de Rozalén, el miércoles 20, con 9.000 espectadores.

Además, en la Plaza Circular de Abando, las sesiones dobles de verbenas han atraído a más de 50.500 personas. En el espacio de la Plaza Nueva han destacado XXXII. BILBO REGGAE SPLASH de Winston Reedy que reunió a 3.500 personas como público el viernes 22 y Abraham Cupeiro junto a la Banda Municipal de Música de Bilbao el sábado 17 de agosto, que congregaron a más de 1.500 personas.

En la Pérgola del Parque de Doña Casilda, las Bilbainadas del mediodía y los Guateques a las noches, han sido "un éxito de público" para el consistorio, "con más de 15.000 y 28.600 personas, respectivamente".

Por otro lado, el Kiosko del Arenal ha sido el escenario de la Banda de Música de Bilbao todas las mañanas con entre 1.500 y 2.000 personas de público. En su programación destaca el miércoles 20 cuando la Banda de Música de Bilbao y la Banda de Txistularis de Bilbao que hicieron un concierto especial junto con la Asociación Ballets de Olaeta, que congregó a 2.000 personas en el Arenal.

El Teatro y Arte de Calle, por su parte, han reunido a más de 20.000 personas en total, con sus 23 espectáculos de la mano de 19 compañías (7 de ellas de Euskadi, 5 estatales y 7 internacionales) en sus dos espacios, el parque Doña Casilda y la Plaza de la Convivencia.

TXIKIGUNE Y DESFILE

Una de las citas familiares fue el domingo 17 de agosto con el Desfile de la Ballena, una de las actividades más multitudinarias según el consistorio, que congregó a más de 150.000 personas a lo largo de un recorrido "en el que Bali y sus acompañantes llevaron la música, el color y la alegría a las calles del centro de Bilbao, al tiempo que homenajeaban las tradiciones pesqueras vascas".

En cuanto al Txikigune, las más de 30 actividades han congregado a 90.000 niños y niñas, entre las que han destacado hinchables de agua, piscinas de bolas, talleres, magia y disfraces. Además, más de 2.000 personas han participado en el juego de pistas "Berdintasunaren Biderantz", una de las novedades del espacio en esta edición de Aste Nagusia.

IMPREVISTOS

Según ha detallado el Ayuntamiento de Bilbao, algunas de las actividades programadas se tuvieron que cancelar o sufrieron modificaciones "por la seguridad de las y los artistas y por no poder garantizar la calidad de los shows".

El primer sábado, 16 de agosto, se canceló el primer concierto de Abandoibarra por problemas técnicos en el montaje del escenario; el lunes, 18 de agosto, a las 12.15 horas y jueves, 21 de agosto, a las 12.15 horas no se pudieron realizar las funciones de teatro de calle, de la Plaza de la Convivencia. La lluvia también afectó a algunas de las actividades del Txikigune.

"Han sido tres espectáculos los que nos hemos visto obligados a cancelar de las más de 500 actividades que organizamos en el Ayuntamiento, sin contabilizar la oferta festiva de Bilboko Konpartsak y de otras entidades privadas", han reconocido desde el consistorio, para añadir que "Aste Nagusia sigue siendo el mejor escaparate internacional para el talento, la creatividad y el esfuerzo de los artistas y profesionales del sector cultural de nuestro país".