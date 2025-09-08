Atacan con pintadas la txosna de la Agrupación socialista de Eibar (Gipuzkoa) en las campas de Arrate

Pintadas contra el PSE en la txozna socialista de Eibar en las campas de Arrate - PSE GIPUZKOA

PSE de Gipuzkoa expresa su "rotunda condena" y cree que estos actos "solo buscan fomentar el enfrentamiento entre la ciudadanía"

SAN SEBASTIÁN, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La txosna que la Agrupación Socialista de Eibar ha instalado en las campas de Arrate con motivo del Día de la Patrona de este municipio guipuzcoano, ha sido atacada esta pasada noche con pintadas en contra del PSE-EE e insultos hacia su líder en Euskadi, Eneko Andueza.

El secretario general de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio, en un comunicado, ha considerado que es "absolutamente incomprensible que, un año más, se repitan estos actos en el mismo escenario".

"Es lamentable que tengamos que seguir denunciando hechos tan intolerantes y tan profundamente antidemocráticos que solo buscan fomentar la división y el enfrentamiento entre la ciudadanía", ha denunciado.

El líder de los socialistas guipuzcoanos se ha preguntado "hasta cuándo se van a seguir produciendo estos ataques" en espacios públicos y festivos a los que la ciudadanía "acude a disfrutar" y ha recordado que las campas de Arrate deben ser "un lugar de convivencia y pluralidad y no un recinto de exclusión e intolerancia".

DESMARQUE DE LA IZQUIERDA ABERTZALE

En este sentido, ha lanzado un mensaje a la izquierda abertzale, a los que les ha advertido de que "es imprescindible que se desmarquen públicamente de estos actos porque la tolerancia debe ser un principio inquebrantable en cualquier democracia".

Además, ha mostrado su solidaridad con la Agrupación Socialista de Eibar a la que ha animado a seguir "trabajando por defender la libertad y la convivencia". Desde el PSE de Gipuzkoa han recordado que la txosna socialista de Arrate reúne fondos para UNRWA, la ONG de la ONU que trabaja con los refugiados palestinos.