Atendidas 17 personas por altas temperaturas en Euskadi este pasado sábado, con 5 evacuados a centros sanitarios

BILBAO 17 Ago. (EUROPA PRESS) - Un total de 17 personas fueron atendidas este pasado sábado en Euskadi por las altas temperaturas que se registraron debido a la ola de calor, cinco de las cuales tuvieron que ser evacuadas en ambulancia a centros sanitarios u hospitalarios.

Según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, hasta las 19.00 horas de este sábado, el Servicio de Emergencias de Osakidetza atendió a 17 personas a consecuencia de las altas temperaturas: seis en Gipuzkoa, seis en Bizkaia y cinco en Álava.

En concreto, cinco de estas personas resultaron más afectadas por la ola de calor, y tuvieron que ser trasladadas en ambulacia a centros hospitalarios y sanitarios.

El Departamento de Salud ha recordado, en un comunicado, la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2025, para prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

Este Plan presta especial atención a la población de riesgo: menores de cuatro años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y aquellas que realizan actividad física en exteriores.

Además, se recomienda contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas, y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.