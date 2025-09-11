Atendidas siete personas por inhalación de humo en el incendio de un pabellón ocupado en Sestao

BILBAO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han resultadas afectadas por inhalación de humo debido a un incendio que se ha registrado en la mañana de este jueves en un pabellón ocupado de la localidad vizcaína de Sestao, tras lo que han sido trasladadas a centros hospitalarios para ser atendidas, según han informado desde el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Minutos después de las seis de la mañana se ha recibido un aviso de que se había producido un incendio en un pabellón abandonado, que al parecer se encuentra ocupado, en las Marismas de Galindo, por lo que se han desplazado a la zona efectivos de emergencias y del servicio de bomberos.

El fuego se ha originado en la primera planta de la nave y, en total, siete personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo y trasladadas a los hospitales de Cruces y San Eloy, en Barakaldo. Los bomberos han tenido que rescatar a tres personas que se encontraban en la segunda planta.

El fuego se encuentra ya controlado, aunque los bomberos continúan realizando labores de inspección, ventilación y refresco del pabellón. Debido al incendio, se ha visto afectada también otra nave, ubicada al lado y que sí tiene actividad.