Atutxa insta al Gobierno central a "no jugar con fuego" y cumplir con los "compromisos adquiridos" con el PNV

Atutxa insta al Gobierno central a "no jugar con fuego" y a cumplir los compromisos adquiridos con el PNV

"Esto no es una advertencia más, queda poca legislatura y muchos compromisos por cumplir", señala la presidenta jeltzale en Bizkaia

BILBAO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha instado al Gobierno central a "darse cuenta de su exigua mayoría, no jugar con fuego" y cumplir con los "compromisos adquiridos" con la formación jeltzale. "Esto no es una advertencia más, queda poca legislatura y muchos compromisos por cumplir", ha añadido.

La formación jeltzale ha celebrado este sábado en Bilbao un nuevo encuentro de su proceso de escucha activa Entzunez Eraiki. Antes del inicio, la presidenta de la formación en Bizkaia ha analizado la actualidad política.

Así, ha valorado el apoyo que esta semana el PNV ha dado al decreto de medidas anticrisis del Ejecutivo central, que ha atribuido a su "responsabilidad política" y que, a su juicio, supone beneficios para la población vasca y la del resto del Estado.

"Hemos sido los garantes con nuestro voto de que la ciudadanía vasca se sienta representada en Madrid y avaladas las necesidades que le hacen confiar en el PNV", ha defendido.

"ESPANTAJO DE VOX"

No obstante, ha advertido que el Congreso de los Diputados ha dado, "una vez más, un toque" al Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que éste debiera "darse cuenta de que no puede estar, permanentemente, al borde del filo de la navaja". "No puede estar siempre agitando el espantajo de Vox con el 'o estáis conmigo o llega la extrema derecha'", ha incidido.

Según ha considerado, el Ejecutivo debe así "darse cuenta de su exigua mayoría, algo que no tiene en cuenta" a la hora de lograr mayorías estables incluso con quienes apoyaron su investidura. "Pedro Sánchez olvida demasiado frecuentemente que tiene un acuerdo de legislatura firmado con el PNV desde el 30 de diciembre de 2019", ha sostenido.

Atutxa, que ha defendido que el PNV cumple ese acuerdo "una y otra vez, muchas veces más allá de lo comprometido", ha lamentado que, por contra, "no se cumple" por parte del Gobierno español. "Ni siquiera en el supuesto trato preferente que ellos debieran darnos, tal y como quedó estipulado", ha descrito.

Por todo ello, ha subrayado que no se está ante "una llamada de atención más", ya que Pedro Sánchez "está jugando con fuego". "Sabe que no tiene mayoría suficiente y no se preocupa de cuidar a quienes le dimos nuestro apoyo y a quienes confiamos en seguir dándoselo porque, entre otras cosas, siguen quedando muchos compromisos sin cumplir que adquirió con el PNV y que son una deuda pendiente de Pedro Sánchez con Euskadi", ha insistido.

De este modo, ha instado al Ejecutivo a "no seguir jugando con fuego". "Esto no es una advertencia más, queda poca legislatura y muchos compromisos por cumplir. Confiamos en que todavía quede tiempo y Pedro Sánchez y su Gobierno cumplan la palabra dada", ha finalizado.