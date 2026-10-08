La Audiencia de Gipuzkoa condena a 20 años de prisión al hombre acusado de asesinar a tiros a su expareja en Pasaia

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SAN SEBASTIÁN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a 20 años de prisión al hombre acusado de asesinar a tiros a su expareja en la localidad guipuzcoana de Pasaia. El fallo es firme y se ha dictado este jueves 'in voce' después de que las partes en este procedimiento -Fiscalía, defensa, acusaciones particulares y popular- hayan llegado a una conformidad que ha sido ratificada por el acusado, quien ha reconocido los hechos.

Según han informado fuentes judiciales, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a un total de 20 años de prisión, 17 por un delito de asesinato, un año por dos delitos de amenazas no condicionales (6 meses por cada uno), otro año por coacciones y otro por un delito de tenencia ilícita de armas, a este hombre por asesinar a tiros a su expareja en el domicilio de ella, en Pasaia, el 30 de noviembre de 2024.

La sentencia, que es firme, ha sido dictada este jueves 'in voce' tras la conformidad alcanzada por las partes -Fiscalía, defensa, acusaciones particulares y popular- que ha sido ratificada por el acusado, quien ha reconocido los hechos.

AGRAVANTE DE GÉNERO

Las mismas fuentes han destacado que "concurre la agravante de género en el delito de asesinato y la agravante mixta de parentesco respecto al delito de amenazas no condicionales y de coacciones cometidos frente a la hija de la víctima, quien se encontraba en la vivienda junto a otra mujer que compartía piso con la víctima".

También se ha reconocido la "atenuante de confesión", ya que el acusado acudió el mismo día de los hechos a dependencias policiales en Villabona, "donde confesó el crimen y entregó el arma con la que había cometido el delito".

En concepto de responsabilidad civil, el hombre deberá abonar a las dos hijas de la víctima un total de 140.000 euros y a la mujer que convivía con la fallecida 25.000 euros por los daños morales causados por haber estado presente en el momento de los hechos.