Aumentan un 20% las víctimas de violencia de género en Euskadi que no quisieron declarar contra su agresor en 2025

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BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las víctimas de violencia de género en Euskadi que se acogieron a su derecho a no declarar contra su agresor aumentaron un 20% en 2025, ya que pasaron de 745 en 2024 a 893 al año siguiente. El año pasado las denuncias en los juzgados de Violencia sobre la Mujer se incrementaron un 7,1% respecto al año anterior, hasta sumar 7.147.

En total, fueron 6.890 las víctimas, un 6,8% más que en 2024, en el que sumaron 6.675, y se concedieron 817 órdenes de protección de las 1.212 registradas, según datos facilitados por la Sección de Estadística para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

En la Comunidad Autónoma Vasca, los casos en los que la víctima se acogió a la dispensa del deber de declarar aumentaron un 19,9% en Euskadi, ya que pasaron de 745 en 2024 a 893 en 2025, situándose en el 12,5% del total de asuntos.

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer en la Comunidad Autónoma Vasca registraron 1.212 órdenes de protección, un 14,8% más que en 2024, de las que 817 fueron aceptadas (un 24,7% más que el año anterior) y 383 denegadas (-4%).

A estas se suman las dictadas en los juzgados de guardia que el pasado año contabilizaron 480, casi sin variación con el año anterior (-0,4%). De ellas, 263 fueron aceptadas (un 5,3% más) y 217 denegadas (-6,4%).

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres en Euskadi se situó en 2025 en 59,9, mientras que en 2024 fue de 56,4, siendo en el Estado de 74, dos décimas más baja que en el año anterior.

NUEVA COMPETENCIA DE VIOLENCIA SEXUAL

En este ocasión, estos datos incluyen los asuntos relativos a violencia sexual (fuera del ámbito de la pareja o expareja) que ingresaron en las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia como consecuencia de la atribución de la competencia en esta materia a partir del pasado 3 de octubre, tal como establece la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Entre el 3 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, esos órganos en Euskadi recibieron 174 denuncias y se contabilizó un igual número de mujeres víctimas. El número de delitos instruidos fue de 190, siendo los más numerosos los cometidos contra la libertad e indemnidad sexuales fuera del ámbito de la pareja o expareja, que sumaron 142.

Les siguen el delito de acoso con connotación sexual (45) y la trata con fines de explotación sexual (3). En el mismo periodo, se recibieron en esos órganos 29 solicitudes de orden de protección, de las que se acordaron 19.