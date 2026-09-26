Aumentan un 4% los accidentes de tráfico con víctimas hasta agosto en Euskadi, con 21 fallecidos y 240 heridos graves

Archivo - Accidente de tráfico en Balmaseda (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras vascas contabilizaron hasta agosto 1.666 accidentes de tráfico con víctimas, lo que supone un 4% más de siniestros que en el mismo periodo del pasado año, en los que ha habido que lamentar 21 muertes (misma cifra que en 2025) y 240 heridos graves (18 más que el pasado año).

Según datos del Departamento vasco de Seguridad, recogidos por Europa Press, en estos siniestros se dieron también 2.096 personas heridas leves (91 más que en 2025). De esta forma, el número total de víctimas en accidente de tráfico ascendió a 2.357, lo que significa 109 víctimas más que en 2025 (+4,8%).

En concreto, los accidentes de tráfico registrados en las carreteras vascas en los ocho primeros meses del año se han cobrado la vida de 21 personas, de las que 16 eran conductores, cuatro ocupantes y un peatón. Junio fue el mes más trágico, con tres conductores y cuatro ocupantes fallecidos, seguido de agosto, con cinco conductores muertos.

En conjunto, en las carreteras vascas se anotaron en el periodo enero-agosto un total de 5.721 accidentes de tráfico, lo que representa un aumento del 1,1% (66 siniestros más que el mismo periodo del pasado año). Los accidentes con víctimas fueron 1.666 (+4%) y los que no causaron heridos fueron 4.055 (dos percances más que en 2025).