Aumento de las temperaturas este miércoles en Euskadi, en un jornada con nubes y algunas lluvias por la tarde

BILBAO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi predominio de nubes de tipo medio y alto durante la mañana, con algunos momentos soleados. Por la tarde, llegarán nubes más compactas que dejarán algunas lluvias, sobre todo en la mitad norte.

El viento soplará inicialmente del suroeste, pero durante la tarde entrarán vientos del oeste y noroeste, reforzándose en la costa. Las temperaturas subirán, con máximas que alcanzarán los 22 grados en Vitoria y los 23 grados en Bilbao y San Sebastián.