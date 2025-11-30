Autónomos denuncian en Bilbao que están "asfixiados" y reclaman unas cuotas "justas" porque son "el motor del país"

Movilización de trabajadores autónomos en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores autónomos se han movilizado este domingo en Bilbao para denunciar que están "asfixiados" y reclamar unas cuotas "justas" y menor carga fiscal porque son "el motor del país".

La protesta de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos se ha llevado a cabo frente al Ayuntamiento de Bilbao encabezada por una pancarta en la que se podía leer "Autónomos asfixiados Basta Ya" y contaba con el respaldo de la patronal vizcaína del Comercio, Cecobi.

En el transcurso de la movilización, que se ha prolongado hasta las dos de la tarde, los asistentes han coreado gritos como "Autónomos unidos, jamás serán vencidos" o "Menos burocracia, queremos eficacia".

La portavoz de la plataforma, Paula Maridueña, ha denunciado la situación de los trabajadores autónomos pese a que son el "motor

"Exigimos lo que se nos corresponde y que nuestros hijos, el día de mañana puedan emprender y puedan sacar un negocio adelante", ha manifestado.

Según ha detallado, exigen una revisión de las cuotas de autonómo, ya que no creen que un autónomo deba pagar lo mismo, "gane o no gane", de manera que "la cotización se ajuste a ingresos reales".

"A día de hoy, cuando empiezas siendo autónomo, el gobierno te da una palmadita en la espalda y te da una ayuda y te dice que solamente el primer año vas a pagar 90 euros de cuota de autónomo mensual para impulsar el emprendimiento pero al año siguiente tu cuota casi se quintuplica", ha denunciado.

Paula Maridueña ha indicado que están "cansados" y quieren "parar" esta situación y exigir unas cuotas "justas" porque son "el motor de este país", ya que generan el 16% del PIB de toda España.

Junto a ello, ha reclamado una rebaja de la carga fiscal, con aprobación inmediata de la exención del IVA para quien facture menos de 85.000 euros anuales, una medida recogida en una Directiva europea desde 2020 y que "sigue sin aplicarse en España".

"Pedimos un sistema fiscal justo, progresivo y adaptado a la realidad del autónomo. El gobierno habla de apoyo, pero los impuestos altos han causado 279 bajas diarias en agosto", ha remarcado.

Además, ha defendido también una protección social "digna" relativa a bajas, jubilaciones y maternidad. Según ha señalado, hay trabajadores autónomas que han sido "madres y les han tardado más de cuatro meses en darles lo que les corresponde, además de ser irrisorio".

"Las autónomas mujeres tenemos penado ser madres porque no podemos cerrar un negocio y eso no puede así, no podemos tener un día de luto si se nos muere un padre, una madre o un hijo, no podemos coger la baja", ha apuntado.

Asimismo, ha reclamado una administración "accesible" con trámites digitales "sencillos" y una ventanilla única "real" y apoyo al emprendimiento y comercio local.