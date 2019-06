La autora de 'Doce balas en el alma' sobre el atentado del agente local Francisco Ruiz llama a los vascos a reinventarse

Publicado 09/06/2019 14:30:56 CET

Afirma que el libro es un 'Patria' pero "en real" y dice que lo que más dolió a la víctima de ETA no fueron las balas, sino el "rechazo social"

BILBAO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La autora del libro 'Doce balas en el alma', Rosa Peñasco, que relata la vida del que fuera policía municipal de la localidad vizcaína de Galdakao Francisco Ruiz, que sufrió en 1976 un atentado de ETA en el que falleció el alcalde del municipio, Víctor Legorburu, ha realizado un llamamiento a los vascos a "reinventarse" y a reconocer el daño causado al otro.

En una entrevista concedida a Europa Press, Peñasco ha asegurado que su obra es un 'Patria' pero "en real", en alusión al afamado y premiado libro de Fernando Aramburu, y ha recordado que lo que más dolió a Ruiz no fueron las balas que impactaron en su cuerpo, sino el "rechazo social" que padeció.

La escritora, que ha firmado ejemplares este domingo en la Feria del Libro de Bilbao, narra en su volumen la historia de Francisco Ruiz, un policía municipal que salvó su vida tras recibir en 1976 en Galdakao doce disparos por tres miembros de ETA, cuando acompañaba al alcalde Víctor Legorburu Ibarreche, que falleció en el atentado.

A los 71 años de edad, Ruiz ha decidido contar sus vivencias a través de Rosa Peñasco, a la que la mujer de la víctima de ETA, Marisa, recurrió tras haber leído uno de sus libros, 'Mi madre-niña', en el que la autora relataba su experiencia durante la enfermedad de alzheimer que sufrió su madre durante diez años.

Marisa, que se había sentido conmovida con su libro, recomendó a su marido que la buscara para hacer conocer al mundo su testimonio a través de ella. "Escribe desde el corazón", dijo.

Peñasco asegura que la esposa de Francisco Ruiz es "el gran ángel" de esta historia, que cuida a la familia, que sufre "en silencio". "Gestionaba los colegios, las compras, y hasta en los comercios en los que iban a comprar comida le decían a la cara: 'que se joda ese (Víctor Legorburu) y que se joda el policía'. Ha tenido que ser muy duro", ha asegurado la escritora.

Rosa Peñasco ha señalado que ha vivido esta historia de tal forma que, "como los vasos de arquímedes", ha dejado de ser ella, para "transitoriamente volverse Francisco Ruiz", porque es una persona "muy pasional y muy empática". "He reído, he llorado escribiendo esto, a una velocidad frenética, además, porque eran las bodas de oro de Francisco y Marisa, y se lo quería regalar", ha apuntado.

Tras apuntar que el encargo de contar la vida del que fuera policía municipal de Galdakao "cayó" en ella sin buscarlo, ha dicho que, a sus 71 años de edad, este ha querido dejar escrito su testimonio "por si acaso se va", ya que padece una enfermedad rara del corazón.

En esta especial biografía, Peñasco cuenta que a esta víctima de ETA lo que más le dolieron no fueron las doce balas que impactaron en su cuerpo, sino "el rechazo social" que sufrió tras el acto terrorista.

COMO 'PATRIA' PERO "REAL"

Además, cree que esto ha sido "'Patria, pero en real", en alusión al afamado y premiado volumen de Fernando Aramburu. "Se llamaría 'Doce balas' si solo fuera el atentado, pero es 'Doce balas en el alma' porque las heridas las tiene en el cuerpo y en el alma", ha aseverado.

Mientras escribía el libro se acordó del Museo de la Paz de Gernika. "Vivimos en una sociedad muy despiadada y muy dualizada, y a mí me da mucha pena porque nadie es capaz de ponerse en el lugar el otro, está el odio por bandera. Yo jamás cojo la pluma para dualizar, para cizañear, para herir, sino, todo lo contrario, siempre desde la luz, desde el amor, desde la reflexión, desde la empatía", ha asegurado la autora.

Al poner sobre el papel esta historia, Rosa Peñasco afirma que ha crecido "mucho como persona y como escritora también". "He tenido que zambullirme en lugares y en etapas históricas porque he viajado a la posguerra, a la hambruna, a lo que era la emigración a las zonas industriales para una familia con hambre, y ha sido muy rico", ha subrayado.

Según ha apuntado, al ver plasmada su historia, Francisco Ruiz ha sentido que la autora le había "leído el alma y le estaba curando el corazón". De esta forma, este damnificado de ETA ha salido "del 'almario' (de alma)", tal como ha explicado con un juego de palabras la escritora.

La autora espera que los lectores vivan su relato sin hacer juicios, como ella lo ha vivido, "desde la riqueza de vida, de decir: 'vivimos en un país en el que, en los últimos retazos de su historia, ha pasado por todo esto. Vale mucho la pena conocerlo porque venimos de aquí'", ha apuntado.

También puede servir, en su opinión, para reflexionar sobre "qué vestigios queda por curar y sobre qué es lo que ha pasado". "Apelo a la reflexión. Los mismos vascos me han dado la referencia con el Museo de la Paz, donde están todas las claves de cómo arreglar las cosas", ha asegurado.

EL DAÑO CAUSADO

La escritora habla del proceso interior y exterior que hay que hacer. "Primero el interior, de mirar uno mismo con empatía y sentir qué daño ha podido causar al otro. Para eso, hace falta conciencia, salir de prejuicios y ver que has hecho daño, y que va a doler reconocer el daño que has hecho, pero liberar eso, con el reconocimiento, para poder sanar a las dos partes", ha añadido.

Para Rosa Peñasco, "la solución" la tienen los propios vascos. Tras admitir que queda camino para recorrer, ha considerado que las personas pueden "reiventarse", al igual que Bilbao "se ha reinventado completamente", porque ya no es "ni la ciudad de los humos, ni la de los maketos, ni la de las fábricas, ni la del terrorismo". "Es una ciudad preciosa, galardonada en toda Europa, reconocida, llena de arte, de cultura, de naturaleza y ecológica", ha destacado.

La escritora, optimista, ha considerado que "podemos reinventarnos todos y partir de cero desde una limpieza y un buen hacer". "Reconocer es la única palabra que se puede leer al derecho y al revés. Estamos ante un acto que es bidireccional", ha manifestado.

Por ello, desearía que 'Doce balas en el alma' "cayera en manos de todo el mundo, de personas de cualquier creencia y cualquier manera de pensar". "Con que una persona pudiera reflexionar, yo, como escritora, sentiría que mi lugar en el mundo tiene sentido", ha apuntado.

EL PERDÓN

Rosa Peñasco ha señalado que todavía Francisco Ruiz no ha sido capaz de perdonar. "Pero, en mi opinión, está desando hacerlo, intuyo que está como loco de que alguien le pida perdón para perdonar. Pero solo podría perdonar si le piden perdón", ha dicho.

La autora ha precisado que "las palabras más hermosas del mundo no valen para nada si no se dicen con sentimiento". Por ello, cree que sería "maravilloso" que hubiera una reconciliación. En todo caso, ha señalado que no le gustaría que su obra se politizara porque está escrita "desde la objetividad, novelada", y por ello espera que "nadie haga del libro un 'leitmotiv' porque no es así".